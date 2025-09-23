Alarmujący wpis Nadala. "Dzielę się z wami tą wiadomością..."

Rafael Nadal jest jednym z najwybitniejszych tenisistów w historii. W czasie swojej kariery wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe. Sięgnął także po złoty medal olimpijski w singlu oraz grze podwójnej. Hiszpan zakończył karierę w 2024 roku, ale jego wyjątkowe pożegnanie miało miejsce podczas Rolanda Garrosa 2025, którego wygrał 14-krotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Rafael Nadal bije na alarm. Ostrzegł swoich fanów

Tenisista ma fanów na całym świecie, co sprawia, że jest on rozchwytywany na rynku reklamowym. Swoją twarzą promował auta marki Kia, bieliznę Tommy'ego Hilfingera, czy Armaniego. Niestety idą za tym także potencjalne próby oszustw i wyłudzeń, co w dobie rozwiniętego AI może być katastrofalne w skutkach.

We wtorek 23 września o godz. 11:21 Rafael Nadal wysłał alarmującą wiadomość, w której postanowił ostrzec przed... deepfake'ami z jego twarzą. "Dzielę się z wami tą wiadomością ostrzegawczą, czymś nietypowym na moich mediach społecznościowych, ale koniecznym. Mój zespół i ja wykryliśmy, że na niektórych platformach krążą fałszywe filmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na których pojawia się postać imitująca mój wizerunek i głos" - oświadczył.

Zobacz też: Tego nikt się nie spodziewał. Pilne wieści z domu Nadala

"Filmy te przypisują mi porady lub sugestie inwestycyjne, które nie pochodzą ode mnie. To fałszywa reklama. Proszę zachować ostrożność: nie stworzyłem ani nie popieram żadnych takich treści" - czytamy w komunikacie.

W komentarzach kibice podziękowali za ostrzeżenie i zwrócili uwagę, że w końcu ktoś o tym poinformował. To nie pierwszy raz, kiedy oszuści podszywają się pod znane osoby. Część komentujących zauważyło, że podobne deepfake'i pojawiły się z udziałem Elona Muska, czy Florentino Pereza.