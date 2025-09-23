Sensacyjny zwrot ws. Linette. "Informacje z pierwszej ręki prosto z Pekinu"

Magda Linette (38. WTA) przystępuje do turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tam miała zacząć zmagania od pierwszej rundy i tam zmierzyć się z Kanadyjką Biancą Andreescu (181. WTA), mistrzynią US Open 2019. Doszło jednak do korzystnego dla Polki zwrotu.

Magda Linette "awansowała" w Pekinie. Zacznie dopiero od drugiej rundy

33-latka miała wyjść na kort w środę 24 września, lecz plan uległ modyfikacji. Więcej zdradził w serwisie X dziennikarz Bartosz Ignacik: "Będą zmiany!!! Jak informuje Dawid Celt, mając informacje z pierwszej ręki prosto z Pekinu - wycofuje się Elina Switolina (13. WTA), z tej racji Magda Linette będzie jednak rozstawiona i ma wolny los w pierwszej rundzie!".

Zmiana jest już widoczna na oficjalnej stronie WTA. Linette została przeniesiona do sąsiedniej części drabinki i w drugiej rundzie zagra z Tatjaną Marią (44. WTA) lub Marie Bouzkovą (52. WTA). Na Andreescu może trafić w trzeciej rundzie, o ile Kanadyjka pokona pierwszą rywalkę, a potem rozstawioną Wieronikę Kudiermietową (30. WTA).

Magda Linette niczym Iga Świątek w turnieju w Pekinie

W drabince głównej w Pekinie są również Iga Świątek (2. WTA) oraz Magdalena Fręch (46. WTA). Mistrzyni Wimbledonu jest rozstawiona z "jedynką", przez co na starcie ma wolny los i czeka na rozstrzygnięcie meczu Julia Putincewa (63. WTA) - Yue Yuan (110. WTA). Natomiast 27-letnia Polka w pierwszej rundzie zmierzy się z jedną z kwalifikantek.

Turniej WTA 1000 w Pekinie rozpocznie się w środę 24 września. Finał zaplanowano na niedzielę 5 października.