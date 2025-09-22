Burza po zwycięstwie Świątek w Seulu. Naprawdę to napisali. "Kompletny żart"

Iga Świątek (2. WTA) znów pokazała wielką klasę. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przegrywała w finale turnieju WTA 500 na kortach twardych w Seulu z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (11. WTA) 1:6, 4:5, rywalka trzy razy była dwie piłki od wygrania meczu, a mimo to Świątek cieszyła się ze zdobycia trofeum.

Burza po triumfie Igi Świątek w Seulu

Iga Świątek ściga Arynę Sabalenkę w rankingu WTA. Po turnieju w Seulu Polka ma 2792 punkty straty do Białorusinki. Okazuje się jednak, że Świątek zgodnie z przepisami może mieć odjęte punkty w tym rankingu. To efekt tego, że nie wzięła udziału w sześciu turniejach rangi WTA 500. Dotychczas grała w takich czterech imprezach. Nie wiadomo, czy wystąpi w Ningbo Open oraz w Tokio. Jeśli nie zagra w tych imprezach, to będzie mieć odjęte 65 punktów za jej najgorszy turniej w tym roku (Italian Open).

Fani tenisa bardzo krytykują takie zasady.

"To fakt, że Iga miała w tym roku mocno napięty harmonogram, a wciąż nie osiągnęła minimalnego progu turniejowego określonego w zasadach WTA (podobno trzeba rozegrać 6 turniejów WTA 500). To są drakońskie zasady",

"Te zasady są głupie. Chyba że przegrywasz w każdej pierwszej i drugiej rundzie turniejów, to możesz grać w tylu turniejach",

"Dla zawodników, którzy przegrywają w pierwszej lub drugiej rundzie, nie ma problemu, ale dla tych, którzy grają w finałach, już tak. Ta zasada jest nielogiczna",

"Sześć turniejów rangi WTA 500 to kompletny żart. Zawodniczki powinny same decydować, ile z nich wybiorą, a to zostanie odzwierciedlone w przyznanych im punktach" - to tylko niektóre z komentarzy.

Świątek w sobotę rozpocznie turniej w Pekinie. Polka w II rundzie (w I ma wolny los) zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Julia Putincewa (Kazachstan, 63. WTA) - Yue Yuan (Chiny, 110. WTA).