Rosjanie podali powód. To dlatego Aleksandrowa przegrała ze Świątek

W finale WTA 500 w Seulu spotkały się dwie najwyżej rozstawione zawodniczki. Mowa o Idze Świątek i Jekatierinie Aleksandrowej. I choć to Polka była faworytką, to Rosjanka miała wielką ochotę, by pokrzyżować jej szyki. Ba, była tego bardzo bliska. Już w pierwszym secie zaskoczyła naszą rodaczkę. Zdominowała ją, zmuszała do błędów, co zaowocowało zwycięstwem 6:1. W kolejnej partii też wydawało się, że wykazuje większą inicjatywę, ale ostatecznie to Świątek była w stanie wrócić do gry i zapisać tę odsłonę spotkania na własnym koncie - 7:6(3). W trzecim secie 24-latka postawiła już kropkę nad "i", choć znów rywalizacja była bardzo wyrównana - 7:5.

Rosyjski trener przemówił po meczu Świątek - Aleksandrowa. Wskazał przyczynę porażki swojej rodaczki

W Rosji wiele mówi się o porażce Aleksandrowej. Eksperci i media próbują przeanalizować postawę tenisistki. Tak też postąpił Wiktor Janczuk. - Aleksandrowa pokazała się w tym spotkaniu z bardzo dobrej strony. Wywołała nerwowość u Świątek, ponieważ walka trwała do samego końca - zaczął legendarny trener, cytowany przez championat.com. Następnie wskazał powód, który jego zdaniem przesądził o porażce rodaczki.

- Uważam, że dwa spotkania, które Aleksandrowa była zmuszona wczoraj rozegrać, z pewnością odbiły się na niej negatywnie. Pod koniec meczu z Polką była wyraźnie słabsza fizycznie - stwierdził, choć z tym usprawiedliwieniem - napiętym harmonogramem - można nieco dywagować. W końcu wiceliderka rankingu WTA również była zmuszona rozegrać dwa spotkania jednego dnia. Mimo wszystko szkoleniowiec docenił klasę Świątek. - Nawet bez tego Polka jest bardzo silną rywalką i od samego początku była faworytką - puentował.

Nadzieje Rosjan na triumf w Seulu spełzły na niczym. A Aleksandrowa naprawdę dobrze radziła sobie w Korei Południowej. W drodze do finału straciła tylko jeden set - w 1/8 finału przeciwko Lois Boisson. Potem bez większych problemów rozprawiła się z Ellą Seidel czy Kateriną Sinikovą. W finale jednak musiała uznać wyższość Świątek. I to już po raz szósty w karierze. Panie rywalizowały ze sobą ośmiokrotnie i tylko dwa razy Rosjance udało się pokonać polską tenisistkę.

Teraz przed zawodniczkami chwila na odpoczynek. Już 24 września wystartuje WTA 1000 w Pekinie. Zabraknie tam liderki rankingu WTA Aryny Sabalenki. Świątek stanie więc przed szansą, by nieco zniwelować stratę do Białorusinki. Obecnie wynosi ona 2792 punkty. Mecze Polki w Pekinie będziemy relacjonować na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy!