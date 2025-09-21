Tylko spójrzcie, kto pogratulował Świątek triumfu w Seulu. Absolutna legenda

1 września Iga Świątek mierzyła się z Jekateriną Aleksandrową w czwartej rundzie US Open. Wtedy to Polka pewnie wygrała 6:3, 6:1. Równo trzy tygodnie później doszło do rewanżu w finale imprezy WTA 500 w Seulu. Tym razem starcie Świątek z Aleksandrową było dużo bardziej wyrównane. Pierwszego seta 6:1 wygrała Aleksandrowa, ale wiceliderka rankingu WTA zaczęła wchodzić na coraz wyższe obroty. Wygrała dwie kolejne partie - 7:6(3), 7:5 - i po blisko trzech godzinach gry zdobyła swój 25. tytuł w zawodowej karierze.

Wyjątkowy wpis Świątek po triumfie w Seulu. "To niesamowite, jak czasem działa życie"

Po wygraniu ostatniej piłki Świątek wypuściła rakietę i głośno wykrzyczała swoją radość. Mimo że to "tylko" triumf w imprezie rangi WTA 500, to Polka bardzo emocjonalnie podeszła do tego zwycięstwa. Zapewne też dlatego, że Seul to dla niej miejsce szczególne, co widać także po wpisie Świątek na Instagramie, który opublikowała niedługo po zwycięstwie.

"To niesamowite, jak czasem działa życie. Kiedy byłam dzieckiem, słyszałam te wszystkie historie o olimpiadzie, Seulu, wyzwaniach i doświadczeniu. I oto jestem, przed wami wszystkimi dziś wieczorem, wygrywam turniej tenisowy w tym samym mieście, o którym tyle mi opowiadał mój tata. Takie chwile przypominają mi, jak ważna jest droga, proces, doświadczenie. I moc historii. Moja historia. Będę go kochała na zawsze z powodu historii i niesamowitego czasu w Korei. Dziękuję za wszystko. Dziękuję również mojemu zespołowi. Wiem, że w tym tygodniu nie było łatwo. Wiem, że czasem byłam... Tak, tak. Ale to wiele znaczy, że wciąż robicie wszystko, żebym była lepszym sportowcem każdego dnia. Doceniam to, nawet kiedy czasami pokazuję to lub tamto" - napisała Świątek, dołączając zdjęcia z momentami radości oraz trofeum.

Z gratulacjami pod wpisem polskiej tenisistki ruszyły największe gwiazdy światowego sportu. W tym także od m.in. od rywalki z kortu Brazylijki Beatriz Haddad Mai, legendarnej alpejki Lindsey Vonn. "Gratulacje dla ciebie i całego teamu" - napisała z kolei Mikaela Shiffrin, jedną z najwybitniejszych narciarek alpejskich wszech czasów.