Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda ranking WTA po tym, co Świątek zrobiła w Seulu
Iga Świątek wygrywa turniej WTA 500 w Seulu! Nasza reprezentantka nie miała lekko z Jekateriną Aleksandrową. Sromotnie przegrała pierwszego seta, ale mimo to podniosła się i ostatecznie po piekielnym boju sięgnęła po swój trzeci w tym roku tytuł, wygrywając 1:6, 7:6(3), 7:5. Oznacza to, że jej przewaga nad Coco Gauff w rankingu WTA dość znacząco się powiększyła (a strata do Sabalenki zmalała).
TENNIS-SEOUL/
Fot. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Pierwszy w karierze udział w turnieju w Seulu i od razu zwycięstwo? Taki właśnie plan miała Iga Świątek. To samo miasto, w którym w 1988 roku jej ojciec brał udział w igrzyskach olimpijskich, mogło 37 lat później okazać się szczęśliwe także i dla niej. Polka w doskonałym stylu awansowała do finału. Przez przesunięcia w grafiku wymuszone pogodą musiała w sobotę 20 września zagrać dwa mecze jednego dnia. To nie stanowiło jednak dla niej kłopotu. Ograła bardzo pewnie zarówno Barborę Krejcikovą (6:0, 6:3), jak i Mayę Joint (6:0, 6:2). 

Zobacz wideo Żelazny o sukcesie Karabachu: Tutaj coś nie do końca się zgadza. Za tym nie stoi oligarcha

Aleksandrowa miała się za co rewanżować

Aby sięgnąć po południowokoreański tytuł, Świątek musiała przeskoczyć jeszcze jedną przeszkodę. Przeszkodę rodem z Rosji, bo w finale na jej drodze stanęła Jekaterina Aleksandrowa. Rozstawiona z nr 2 zawodniczka ograła już w Seulu Lois Boisson, Ellę Seidel oraz Katerinę Siniakovą. Jej starcie z Polką było rewanżem za IV rundę US Open, gdy Iga pewnie wygrała 6:3, 6:1. Nasza reprezentantka ogólnie ograła ją w tym roku dwukrotnie, bo wcześniej też w Bad Homburg na trawie (bilans łączny to 5:2 dla Świątek).

Koszmarny początek, niezwykła walka później

Pierwszy set jednak kompletnie Polce nie wyszedł. Agresywna i skuteczna Aleksandrowa podyktowała swoje warunku. Świątek zaś była jakby nieobecna, zagubiona. Efekt? Aż 6:1 dla Rosjanki, która była na dobrej drodze do zwycięstwa. Drugi set był o wiele bardziej wyrównany. Polka już nie popełniała tylu błędów, ale Aleksandrowa ani myślała spuszczać z tonu. Efektem był tiebreak, w którym jednak to Świątek była o wiele lepsza (7:3) i doprowadziła do wyrównania! W decydującym secie również byliśmy blisko tiebreaka, ale nic z tego! Przy stanie 6:5 Iga Świątek przełamała Aleksandrową i zdobyła tym samym swój 25. tytuł WTA w karierze po niesamowitym boju!

Świątek ucieka Gauff

Zwycięstwo Polki oznacza, że na jej konto za zmagania w Seulu wpada łącznie 500 punktów do rankingu WTA. Świątek wyjeżdża więc z Korei Południowej, mając 8433 punkty. Jej przewaga nad trzecią Coco Gauff wzrosła więc do 559-ciu punktów. Do prowadzącej Aryny Sabalenki traci jednocześnie 2792 "oczka". Dodajmy, że w nadchodzących turniejach WTA 1000 w Pekinie i Wuhan Polka nie broni żadnych punktów, gdyż rok temu nie grała tam przez zawieszenie.

Ranking WTA po finale w Seulu:

  1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 11225 punktów
  2. Iga Świątek (Polska) - 8433 pkt
  3. Coco Gauff (USA) - 7874 pkt
  4. Amanda Anisimova (USA) - 5109 pkt
  5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4793 pkt
  6. Madison Keys (USA) - 4579 pkt
  7. Jessica Pegula (USA) - 4383 pkt
  8. Jasmine Paolini (Włochy) - 4006 pkt
  9. Qinwen Zheng (Chiny) - 4003 pkt
  10. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3833 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich