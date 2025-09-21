72 minuty i koniec. Sensacyjna porażka Carlosa Alcaraza!

Puchar Lavera to międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn, który został utworzony w 2016 roku z inicjatywy legendy tego sportu, Szwajcara Rogera Federera. Nazwa rozgrywek jest na cześć byłego świetnego tenisisty, Australijczyka Roda Lavera, jedenastokrotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych.
Tradycyjnie już w tym roku w Laver Cup gra siedmiu tenisistów w Drużynie Europy i siedmiu w drużynie Reszty Świata. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w Stanach Zjednoczonych (na kortach Chase Center w San Francisco) doszło do starcia Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1. ATP) - Taylor Fritz (USA, 5. ATP). Pojedynek miał sensacyjny przebieg. Alcaraz w godzinę i 12 minut wygrał zaledwie pięć gemów i przegrał 3:6, 2:6.
Hiszpan miał serię aż 13 zwycięstw z rzędu, bo wygrał dwa turnieje - w Cincinnati oraz US Open. Mało tego, w trzech poprzednich spotkaniach na linii Alcaraz - Fritz, trzy razy lepszy był Hiszpan i stracił tylko jednego seta (w półfinale tegorocznego Wimbledonu).
Alcaraz wciąż ma znakomity bilans w tym sezonie: 61 zwycięstw i tylko 7 porażek. Hiszpan w 2025 roku wygrał aż siedem turniejów (Rotterdam, Monte Carlo, Rzym, Roland Garros, Londyn, Cincinnati i US Open).
Dla Fritza, choć to tylko turniej pokazowy, to wielkie zwycięstwo.
"Wiem, że to Puchar Lavera i mecze bezpośrednie powinny być oznaczone gwiazdką, ale wydaje mi się, że to ogromne zwycięstwo Fritza. Miał bilans 0:3 z Alcarazem, przegrał ostatnie cztery mecze z Sinnerem i 0-11 z Djokoviciem. Potrzebował czegoś takiego" - napisał w serwisie X dziennikarz Jose Morgado.
Reszta Świata prowadzi w meczu aż 9:3.
