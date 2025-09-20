Znamy godzinę finału Igi Świątek w Seulu!

Iga Świątek (2. WTA) w sobotę przebrnęła dwie rundy turnieju WTA 500 w Seulu. W ćwierćfinale ograła 6:3, 6:0 Barborę Krejcikovą (39. WTA), a kilka godzin później wygrała 6:0, 6:2 półfinał z Mayą Joint (46. WTA). A są też ważne wieści dotyczące jej finału.

Iga Świątek poznała godzinę finału turnieju w Seulu

Wiadomo bowiem, o której godzinie polska tenisistka zagra o tytuł. Z rozpiski opublikowanej przez organizatorów wynika, że mecz zostanie rozegrany w niedzielę 21 września o godz. 10 czasu polskiego na korcie centralnym. Jest to bardzo dobra godzina dla Polaków, mając na uwadze, że niektóre mecze w dalekowschodnich turniejach są rozgrywane nad ranem naszego czasu.

Na razie nie wiadomo, z kim zagra Świątek. Prawdziwym hitem byłoby jej starcie z Jekatieriną Aleksandrową (11. WTA), drugą najwyżej rozstawioną zawodniczką turnieju. Jednak aby tak się stało, 30-latka musi pokonać w półfinale Katerinę Siniakovą (77. WTA).

Iga Świątek czeka na finał turnieju w Seulu

Dla wiceliderki światowego rankingu będzie to 30. w karierze, a czwarty w sezonie finał turnieju rangi WTA. Dwa ostatnie, w Wimbledonie oraz WTA 1000 w Cincinnati, wygrała bez straty seta i na pewno chce powtórzyć ten wyczyn w stolicy Korei Południowej. Jeśli i tam odniesie zwycięstwo, zdobędzie 29. tytuł rangi WTA.

Relację tekstową z finałowego meczu Igi Świątek w turnieju WTA 500 w Seulu będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.