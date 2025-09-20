6:0 w 25 minut! To, co zrobiła Świątek w Seulu, jest niepojęte

- Ciekawi mnie, jak się to dziś skończy, bo nie często się zdarza, bym miała dwa mecze jednego dnia - mówiła Iga Świątek (2. WTA) po pewnie wygranym 6:0, 6:3 starciu ćwierćfinałowym z Barborą Krejcikovą (Czechy, 39. WTA). Organizatorzy w Seulu tak zaplanowali decydujące pojedynki, że Polka miała zaledwie trzy godziny odpoczynku przed półfinałem z rewelacją imprezy, 19-letnią Australijką Mayą Joint (46. WTA), która rozbiła 6:0, 6:3 dwunastą rakietę świata - Dunkę Clarę Tauson.

Iga Świątek znów wygrała seta 6:0

Iga Świątek rozpoczęła półfinał od bardzo mocnego uderzenia, przełamała rywalkę do zera, wygrała pierwsze pięć akcji. A już w pierwszym punkcie spotkania zagrała kapitalny, mocny return z bekhendu, po którym kibice aż westchnęli. - To jest doskonały początek meczu - mówił komentator Canal+Sport po tym, jak Świątek po zaledwie dziesięciu minutach prowadziła 3:0 z podwójnym przełamaniem.

Obraz gry do końca tego seta się nie zmienił. Trwał on tylko 25 minut, a Polka wygrała go 6:0 (taki wynik w tym sezonie osiągnęła już po raz 15). Miała sześć winnerów, a rywalka żadnego! Świątek wygrała aż 86 proc. punktów po pierwszym serwisie (rywalka zaledwie 21 proc.).

"Drugi mecz Igi Świątek. Drugi raz wygrała pierwszego seta 6:0. Maszyna" - komentował Dawid Żbik, dziennikarz Eurosportu w serwisie X.

Dla Świątek to już 15. set w tym sezonie wygrany wynikiem 6:0. Druga w zestawieniu tenisistek, które najwięcej razy zwyciężyły w taki sposób jest Jekatierina Aleksandrowa (11. WTA). Rosjanka wygrała jednak seta 6:0 tylko siedem razy.

Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych seta 6:0 w tym sezonie wygrała z: Malene Helgo (455. WTA), Rebecca Sramkova (40. WTA), Emmą Raducanu (33. WTA), Evą Lys (69. WTA), Wiktorią Azarenką (137. WTA), Caroline Garcią (311. WTA), Dianą Sznajder (19. WTA), Elisabettą Cocciaretto (91. WTA), Belindą Bencić (17. WTA), Krejcikovą, Joint i po dwa razy z: Dajaną Jastremską (32. WTA) i Amandą Anisimową (4. WTA

Świątek w finale zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Jekatierina Aleksandrowa (Rosja, 11. WTA) - Katierina Siniakova (Czechy, 77. WTA).