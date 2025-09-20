Iga Świątek na samym szczycie! Oto powód

3 - tyle najwięcej gemów w czterech setach rozgrywanych dotychczas w Seulu przegrała Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego pokonała 6:0, 6:3 Czeszkę Barborę Krejcikovą (39. WTA). "Tak jednostronnego meczu nikt się nie spodziewał, ale rywalka grała zbyt niestabilnie, by powalczyć ze Świątek. Polka okazała się górą i mogła cieszyć się z wygranego pojedynku, który trwał godzinę i 26 minut" - pisał w relacji z meczu Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Świątek - 14!, wiceliderka - tylko 7

Iga Świątek już po raz 14. w tym sezonie wygrała seta wynikiem 6:0. Druga w zestawieniu zawodniczek, które najwięcej razy w tym roku zwyciężyły w taki sposób jest Jekatierina Aleksandrowa (11. WTA). Rosjanka wygrała jednak seta tylko siedem razy 6:0. Aleksandrowa, tak jak Świątek, ma szansę ten wynik poprawić w Seulu, bo dotarła w nim do półfinału, w którym zmierzy się z Czeszką Katieriną Siniakovą (77. WTA).

Świątek 6:0 zwyciężyła w tym sezonie z: Malene Helgo (455. WTA), Rebecca Sramkova (40. WTA), Emmą Raducanu (33. WTA), Evą Lys (69. WTA), Wiktorią Azarenką (137. WTA), Caroline Garcią (311. WTA), Dianą Sznajder (19. WTA), Elisabettą Cocciaretto (91. WTA), Belindą Bencić (17. WTA), Krejcikovą i po dwa razy z: Dajaną Jastremską (32. WTA) i Amandą Anisimową (4. WTA).

Świątek awansując do półfinału w Seulu, wyrównała też wynik Białorusinki Aryny Sabalenki (1. WTA) i Kazaszki Jeleny Rybakiny (10. WTA) pod względem liczby półfinałów w turniejach rangi WTA w tym sezonie na kortach twardych.

Świątek w półfinale w Seulu w sobotę o godz. 10 zmierzy się z 19-letnią Australijką Mayą Joint (46. WTA), która sensacyjnie łatwo 6:0, 6:3 pokonała Clarę Tauson (Dania, 12. WTA).

