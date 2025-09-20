Oto najnowszy ranking WTA. Tak wygląda sytuacja Świątek

Po dość gładkiej wygranej z Soraną Cirsteą przyszło jeszcze szybsze zwycięstwo z Barborą Krejcikovą. Dzięki temu Polka zwiększyła swój dorobek punktowy w rankingu WTA i tym samym zmniejsza straty do Aryny Sabalenki, która nie bierze udziału w żadnym turnieju rangi WTA 500 i odpuściła "tysięcznik" w Pekinie z powodu kontuzji.

Świątek zmniejsza straty do Sabalenki w rankingu WTA

Zwycięsta z Rumunką i Czeszką już pozwoliły dopisać Świątek 195 punktów do rankingu WTA. W tej chwili Polka ma na koncie 8128 punktów, a może mieć ich dziś jeszcze więcej.

Najwcześniej o godzinie 10:00 czasu polskiego Świątek zmierzy się w półfinale w Seulu z Mayą Joint. Australijka pokonała w ćwierćfinale Clarę Tauson w dwóch setach 6:0, 6:3. Jeśli Polka wygra z tenisistką z Australii, zgarnie kolejne 150 punktów rankingowych i będzie ich mieć 8258.

Gdyby udało się wygrać cały turniej w Seulu (finał w niedzielę), Świątek miałaby na koncie 8433 pkt.

Aktualnie strata do prowadzącej Aryny Sabalenki wynosi nieco ponad 3000 punktów. Ale na koniec tygodnia może ona być poniżej 2800 punktów. Świątek powinna maksymalnie wykorzystać fakt, że nie broni żadnych rankingowych punktów z zeszłego roku, bowiem przez zawieszenie nie brała udziału w turniejach na Dalekim Wschodzie. Z kolei Białorusinka ma wymuszoną przerwę, dlatego straci niedługo 215 punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał w Pekinie.

Ranking WTA Live - sytuacja w czołówce po ćwierćfinale Świątek w Seulu: