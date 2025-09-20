Trzy godziny i koniec przerwy. Oto godzina półfinału Świątek w Seulu

Początkowo mecz Igi Świątek z Barborą Krejcikovą miał się odbyć w piątek 19 września, ale z powodu opadów deszczu to spotkanie musiało zostać przełożone - podobnie jak inne mecze ćwierćfinałowe. Terminarz tenisistek stał się bardzo napięty, bo organizatorzy zdecydowali, że ćwierćfinały i półfinały odbędą się tego samego dnia, w sobotę 20 września.

Kilka godzin przerwy i kolejny mecz? Świątek już kiedyś dała radę

Krótko przed godziną 7:00 rano skończył się pierwszy sobotni mecz Igi Świątek - polska tenisistka bez problemów pokonała Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3. W półfinale zagra z Mayą Joint, która sprawiła niespodziankę i pokonała Clarę Tauson - też 6:0, 6:3. Iga Świątek pomiędzy dwoma sobotnimi meczami będzie mieć niecałe cztery godziny przerwy - jej starcie z Mayą Joint planowo powinno rozpocząć się około godziny 10:00.

To nie pierwszy raz kiedy Iga Świątek znajduje się w podobnej sytuacji. W 2021 roku na turnieju WTA w Rzymie reprezentantka Polski zagrała ćwierćfinałowy mecz z Eliną Switoliną (6:2, 7:5) tego samego dnia, co półfinał z Coco Gauff (7:6, 6:3). Wtedy Świątek sobie poradziła i ostatecznie doszła do finału, w którym wygrała z Karoliną Pliskovą 6:0, 6:0.

Mecz Iga Świątek - Maya Joint na turnieju WTA w Seulu rozpocznie się w sobotę 20 września około godziny 10:00. Reprezentantka Polski będzie zdecydowaną faworytką tego starcia. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Canal+Sport 2. Zapraszamy do śledzenia meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.