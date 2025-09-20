To z nią Świątek zagra o finał w Seulu. Ależ sensacja! 6:0 w 22 minuty

Iga Świątek (2. WTA) awansowała do półfinału turnieju WTA 500 w Seulu. "Polka pokonała w ćwierćfinale Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3. Tak jednostronnego meczu nikt się nie spodziewał, ale rywalka grała zbyt niestabilnie, by powalczyć ze Świątek" - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl. Wiadomo, z kim Polka zagra o finał w Korei Południowej.

Iga Świątek zna półfinałową przeciwniczkę w Seulu. Zaczęło się od 6:0

Jej rywalkę wyłoniło starcie Clary Tauson (12. WTA), turniejowej "trójki", z Mayą Joint (46. WTA). Zaczęło się ono niezwykle zaskakująco, bowiem niżej notowana zawodniczka gładko wygrała wszystkie pierwsze cztery gemy (potrzebowała tylko dwóch break pointów).

Dunka próbowała wrócić do gry, jednak maksimum jej możliwości okazało się doprowadzenie do gry na przewagi w piątym gemie (od 40:40 nie zdobyła punktu). Następnie znów przegrała podanie i Joint odniosła zwycięstwo 6:0 po ledwie 22 minutach gry.

Maya Joint nie dała szans Clarze Tauson i zagra z Igą Świątek o finał w Seulu

To wstrząsnęło faworytką, która rozpoczęła drugi set od przełamania, tyle że jej rywalka odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Kłopoty 12. rakiety świata zaczęły się od stanu 3:2 - do końca meczu nie wygrała już żadnego gema i po 71 minutach gry poniosła porażkę 0:6, 3:6.

Warto dodać, że Tauson szybko będzie mogła zrewanżować się Joint, gdyż spotkają się w półfinale debla. Dunka rywalizuje w parze z Tajwanką Hao-Ching Chan, natomiast Australijka wraz z Amerykanką Caty McNally.

Jeśli chodzi o singlowe starcie Mai Joint z Igą Świątek w półfinale, to odbędzie się ono jeszcze w sobotę 20 września, ok. godz. 10:00 czasu polskiego (na niedzielę zaplanowano bowiem finał). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.