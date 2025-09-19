6:3, 6:2 - takim wynikiem zakończył się mecz między Igą Świątek a Soraną Cirsteą w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Seulu. To było pierwsze spotkanie Polki po zakończeniu wielkoszlemowego US Open -nie było ono idealne, ale Iga pozostała niepokonana w rywalizacji z Rumunką. W ćwierćfinale Polka trafiła na Czeszkę Barborę Krejcikovą, z którą po raz ostatni grała podczas wielkoszlemowego WTA Finals. Wtedy Iga wygrała 4:6, 7:5, 6:2. Pierwotnie ten mecz miał się odbyć w piątek, ale ze względu na opady deszczu wszystkie spotkania singlowe zostały odwołane.

Świątek zagra dwa mecze w sobotę. Tak zdecydowali organizatorzy

Teraz jest już jasne, że Świątek zagra z Krejcikovą w sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego, co ogłosili organizatorzy, publikując plan gier na przedostatni dzień turnieju. Mecz Świątek - Krejcikova będzie pierwszym na korcie centralnym podczas sesji dziennej. Jeżeli Iga wygra to spotkanie, to będzie musiała drugi raz wyjść na kort, bo nie przed godz. 10:00 odbędzie się mecz w półfinale - to początek sesji wieczornej. Nie jest to częsty widok przy okazji turniejów singlowych.

Z kim Świątek może zagrać w półfinale, jeżeli uda jej się wyeliminować Krejcikovą? Polka pozna swoją potencjalną rywalkę w sobotę, bo w tym samym czasie rozpocznie się pojedynek między Dunką Clarą Tauson a Australijką Mayą Joint. Faworytką jest Tauson. Bilans Świątek z Tauson to 3-1 na korzyść Igi. Ostatni pojedynek między nimi odbył się w czwartej rundzie turnieju w Montrealu, gdy Tauson wygrała 7:6 (1), 6:3.

Po drugiej stronie drabinki znajduje się Suzan Lamens (Holandia) i Katerina Siniakova (Czechy) oraz Ella Seidel (Niemcy) i Jekatierina Aleksandrowa (Rosja). Jedyną zawodniczką rozstawioną w tym gronie jest Aleksandrowa, więc ma ona największe szanse na awans do finału turnieju WTA 500 w Seulu.

W kalendarzu w tym sezonie zostały jeszcze turnieje WTA 1000 w Pekinie (24.09-05.10), WTA 1000 w Wuhan (06-12.10), WTA 500 w Ningbo (13-19.10) czy WTA 500 w Tokio (20-26.10).

Świątek jest też pewna awansu w turnieju finałowym w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, który odbędzie się w dniach 1-8 listopada. Gdyby teraz zamknąć ranking WTA Race, to poza Świątek w WTA Finals zagrałaby Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula, Mirra Andriejewa i Jelena Rybakina.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Iga Świątek - Barbora Krejcikova w ćwierćfinale WTA 500 w Seulu, w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.