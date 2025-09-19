Regularnie w tourze kobiecym i męskim poznajemy kolejnych młodych zawodników, wartych obserwacji w kolejnych miesiącach. Niejednokrotnie bywało, że tenisiści i tenisistki wygrywali seniorskie Wielkie Szlemy przed ukończeniem 18. roku życia. Jednym z takich przykładów jest Szwajcarka Martina Hingis, która wygrała Australian Open w 1997 r., mając 16 lat i 117 dni. Iga Świątek miała 19 lat, gdy wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy, czyli Roland Garros 2020. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy tenisista lub tenisistka kończył karierę w bardzo młodym wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe, ale skończyła karierę jako 21-latka

Jedną z zapomnianych tenisistek jest Annabel Croft. W 1984 r. Brytyjka wygrała juniorski Wimbledon i Australian Open, a eksperci mówili o jej dużym potencjale. Jako 17-latka zawodniczka dotarła do trzeciej rundy seniorskiego Wimbledonu Croft była 24. tenisistką w rankingu WTA, ale zakończyła karierę w wieku 21 lat. Dlaczego?

Tutaj nie zdecydowały problemy zdrowotne, a fakt, że Croft była zmęczona podróżami i czuła, że granie w tenisa już jej nie sprawia przyjemności. "Nie każdy zawodnik wykorzystuje w pełni potencjał, jaki pokazał jako junior" - zauważa serwis thetennisgazette.com.

- Pewnego dnia po prostu się obudziłam i postanowiłam, że nie chcę już tego robić. Tenis był moim życiem, odkąd miałam dziewięć lat. Ale byłam naprawdę nieszczęśliwa i w ogóle nie czerpałam przyjemności z tenisa. Mama mówiła do mnie: nie wkładasz już w to serca, prawda? To była ulga - opowiadała Croft w rozmowie z "The Scotsman".

Mimo odłożenia rakiety "na kołku" Croft cały czas pozostaje aktywna w świecie tenisa. Brytyjka komentuje mecze podczas turniejów wielkoszlemowych na antenach Sky Sports i BBC Sport. Niejednokrotnie Croft też przepytała zawodników podczas Wimbledonu tuż po zakończeniu spotkań.

Poza tym Croft aktywnie działała społecznie w celu uświadamiania problemu otyłości u dzieci, a także wspierała organizację charytatywną, która pomagała dzieciom chorym na raka. Croft prowadziła turnieje telewizyjne "Treasure Hunt" i "Interceptor". Była tenisistka brała też udział w brytyjskiej wersji "Tańca z gwiazdami", gdzie w 2023 r. zajęła czwarte miejsce w parze z Johannesem Radebe.

Zobacz też: Było już 4:6, 0:3 w meczu Świątek - Krejcikova. Ten horror trwał 155 minut

Tak Croft mówiła o rywalizacji Świątek z Barty. "Mogłaby rozwinąć się w coś wielkiego"

Dawniej Croft wypowiadała się nt. Igi Świątek i tego, jakby wyglądała jej rywalizacja z Ashleigh Barty, gdyby Australijka nie zdecydowała się na zakończenie kariery.

- To byłaby wspaniała rywalizacja, mogłaby rozwinąć się w coś wielkiego. To coś, czego od dłuższego czasu brakuje w kobiecym tenisie. Iga i Ashleigh mają bardzo zróżnicowane umiejętności, ale obie są bardzo utalentowane i zdeterminowane. Chyba nigdy nie dowiemy się, która byłaby lepsza. Lubiliśmy oglądać tenis Barty, ten artyzm. Wygrała wszystko, co chciała