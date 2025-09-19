Alarm ws. hitu Świątek - Krejcikova w ćwierćfinale! Zapadła decyzja

W czwartek Iga Świątek zapewniła sobie awans do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Seulu. Polka wygrała 6:3, 6:2 z Rumunką Soraną Cirsteą. - Warunki są zupełnie inne niż podczas mojego ostatniego turnieju. Jestem zadowolona, że szybko się dostosowałam. Bardzo mi się tu podoba i jest pięknie, gdy deszcz nie pada - mówiła Świątek po wygranym spotkaniu. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Barbora Krejcikova, która pokonała 4:6, 7:6 (10), 6:1 Brytyjkę Emmę Raducanu. Kiedy dojdzie do spotkania Świątek - Krejcikova?

Mecz Światek będzie opóźniony. Cały czas pada w Seulu

Organizatorzy turnieju w Seulu przekazali, że mecz Świątek - Krejcikova odbędzie się jako trzeci w kolejności na korcie centralnym, od godz. 5:00 czasu polskiego. Potem pojawiła się aktualizacja, że mecze zaczną się o godz. 6:30. Wygląda na to, że plan gier znów ulegnie zmianie, ale tym razem ze względu na warunki pogodowe i padający deszcz. Na profilu "edgeAI" możemy się dowiedzieć, że w stolicy Korei Południowej cały czas pada.

Jeden z meczów deblowych został przeniesiony do hali. "Nie ma możliwości gry na zewnątrz przed 6:30, ale może to potrwać dłużej, bo w tej chwili wciąż pada deszcz" - czytamy na portalu X. Na razie nie wiadomo, kiedy Świątek i Krejcikova pojawią się na korcie centralnym. Ciężko też określić, czy to spotkanie może zostać przeniesione na sobotę.

Wcześniej od Polki na korcie centralnym pojawią się Dunka Clara Tauson i Australijka Maya Joint oraz Belgijka Suzan Lamens i Czeszka Katerina Siniakova. Ten pierwszy mecz wyłoni potencjalną rywalkę Świątek w półfinale w Seulu.

