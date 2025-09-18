Oficjalnie. Jest komunikat ws. ćwierćfinału Igi Świątek w Seulu

Iga Świątek udanie zadebiutowała w turnieju WTA 500 na kortach twardych w Seulu. Wiceliderka światowego rankingu pokonała 6:3, 6:2 Rumunkę Soranę Cirsteę (66. WTA). "W trakcie spotkania Polka popisała się niewiarygodnym uderzeniem, po którym komentatorzy nie wierzyli w to, co zobaczyli" - pisał w relacji z pojedynku Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Wiadomo, kiedy Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Seulu

Organizatorzy turnieju w Seulu podali już plan gier na piątkowe mecze. Świątek w ćwierćfinale zmierzy się ze zwyciężczynią hitowego starcia: Barbora Krejcikova (Czechy, 39. WTA) - Emma Raducanu (Wielka Brytania, 33. WTA). Bez względu na wynik tego pojedynku, Świątek walczyć będzie zatem z mistrzynią wielkoszlemową. Krejcikova zdobyła tytuł Roland Garros 2021 i ubiegłoroczny Wimbledon. Natomiast Raducanu triumfowała w US Open w 2021 roku.

Polka wyjdzie na kort w trzecim meczu dnia od godz. 12 czasu polskiego na korcie centralnym. Wcześniej odbędą się dwa pojedynki ćwierćfinałowe: Clara Tauson (Dania, 12. WTA) - Maya Joint (Australia, 46. WTA) i Suzan Lamens (Holandia, 64. WTA) - Katerina Siniakova (Czechy, 77. WTA).

Trudno powiedzieć, o której Świątek rozpocznie swój pojedynek. Wydaje się, że najwcześniej będzie to ok. godz. 15. Może się jednak też tak wydarzyć, że sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych zagra dopiero ok. godz. 18.

Po meczu Świątek na korcie centralnym odbędzie się ostatni ćwierćfinał: Ella Seidel (Niemcy, 105. WTA) - Jekatierina Aleksandrowa (Rosja, 11. WTA). Ta pierwsza sprawiła w czwartek sensację i pokonała po trzyipółgodzinnym meczu Brazylijkę Beatriz Haddad Maię (25. WTA).

Zapraszamy do relacji na żywo z meczu Świątek o półfinał w Seulu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.