Fatalne wieści ws. rywalki Świątek. Usłyszała diagnozę i ogłosiła wprost

Elina Awanesian nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Od kiedy na początku marca doszła do półfinału zmagań w Meridzie (po których zajmowała rekordowe 36. miejsce w rankingu WTA), przegrywa praktycznie wszystko. Nie dość, że błyskawicznie odpadła z turniejów w Madrycie oraz Rzymie, to boleśnie poległa również podczas Wimbedonu oraz ostatnio - US Open. Porażka z Anastasiją Zacharową najwyraźniej dała jej powody do rozmyślania.

Ormianka poinformowała w mediach społecznościowych, że zawiesza sportową karierę. "Chciałam poświęcić chwilę, aby podzielić się z wami czymś bardziej osobistym, ponieważ ostatnie miesiące były dla mnie bardzo trudne" - rozpoczęła emocjonalny wpis. Jak się okazuje, nie jest przypadkiem, że od marca znajdowała się w fatalnej formie.

"W marcu zdiagnozowano u mnie mononukleozę. Początkowo nie do końca zdawałam sobie sprawę, jak bardzo mnie to dotknie, ale niedługo potem czułam się wyczerpana, bez energii, a nawet najprostsze treningi stały się naprawdę wymagające. Było to szczególnie trudne do zaakceptowania, ponieważ pierwsze dwa miesiące sezonu były dobre" - wyznała. To nie jedyne problemy, z jakimi się borykała.

"W Miami zaczęłam zmagać się z silnym bólem nadgarstka, który długo się goił. Właśnie gdy myślałam, że wracam do zdrowia, znów dopadł mnie ból barku, który od tamtej pory się nasilał. Te dolegliwości fizyczne były bardzo trudne do zniesienia, zwłaszcza że mój organizm nie do końca wyzdrowiał po chorobie" - tłumaczyła.

Awanesian nie wyklucza jednak, że w przyszłości wróci na kort. "Prawda jest taka, że ta podróż wystawiła mnie na próbę w sposób, którego się nie spodziewałam. Były chwile frustracji, a nawet zwątpienia, ale nauczyłam się cierpliwości i tego, jak bardzo kocham ten sport. Wierzę, że to tylko kolejny rozdział. Nie mogę się doczekać, aż znów będę mogła walczyć bez bólu, w zdrowiu i silniejsza niż kiedykolwiek" - uzupełniła.

Tuż po tym dodała jeszcze jeden wpis. "Gotowa na wszystkie nadchodzące przygody" - ogłosiła, dodając imponujące selfie. W komentarzach nie brakowało za to złożonych życzeń, gdyż 17 września obchodziła ona 23. urodziny.