Tak wygląda ranking WTA po debiucie Świątek w Seulu
Iga Świątek po raz pierwszy w karierze przystąpiła do turnieju w Seulu. Tam zaczęła od potyczki z Soraną Cirsteą i nie miała większych problemów ze zwycięstwem. Dzięki temu poprawiła swoją sytuację w światowym zestawieniu, jednak dystans do pozycji liderki wciąż daleko. Oto ranking WTA Live po meczu Świątek - Cirseta.
Iga Świątek po raz pierwszy w karierze startuje w turnieju WTA (rangi 500) w Seulu. Jako najwyżej rozstawiona tenisistka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w drugiej fazie trafiła na Soranę Cirsteę. 

Iga Świątek pokonała Soranę Cirsteę w turnieju w Seulu. Tak wygląda ranking WTA Live

Wiceliderka światowych list od samego początku dominowała. W pierwszym secie prowadziła już nawet 5:1, jednak później przegrała dwa gemy i dopiero po nich wygrała decydującą piłkę. W drugiej partii różnica między zawodniczkami była już bardziej widoczna - ostatecznie Polka triumfowała 6:3, 6:2.

To zwycięstwo pozwoliło Świątek poprawić sytuację w rankingu WTA Live. Chodzi tylko o dorobek punktowy (+107 pkt) - przekroczyła barierę 8 tys. pkt - bowiem na razie nie ma szans na odzyskanie pozycji liderki - strata do Aryny Sabalenki jest zbyt duża. W stolicy Korei Południowej Polka może tylko zmniejszyć dystans (później to samo będzie robić w "tysięczniku" w Pekinie, z którego Sabalenka wycofała się przez kontuzję).

Ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea

  • 1. Aryna Sabalenka - 11225 pkt
  • 2. Iga Świątek - 8041 pkt (maksymalnie 8433 pkt w przypadku triumfu w Seulu)
  • 3. Coco Gauff - 7874 pkt
  • 4. Amanda Anisimova - 5109 pkt
  • 5. Mirra Andriejewa - 4793 pkt
  • 6. Madison Keys - 4579 pkt
  • 7. Jessica Pegula - 4383 pkt
  • 8. Jasmine Paolini - 4006 pkt
  • 9. Qinwen Zheng - 4003 pkt
  • 10. Jelena Rybakina - 3833 pkt
  • ...
  • 37. Magda Linette - 1404 pkt
  • 46. Magdalena Fręch - 1256 pkt

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Seulu Iga Świątek zmierzy się z Barborą Krejcikovą lub Emmą Raducanu.

