Iga Świątek po raz pierwszy w karierze startuje w turnieju WTA (rangi 500) w Seulu. Jako najwyżej rozstawiona tenisistka w pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w drugiej fazie trafiła na Soranę Cirsteę.
Wiceliderka światowych list od samego początku dominowała. W pierwszym secie prowadziła już nawet 5:1, jednak później przegrała dwa gemy i dopiero po nich wygrała decydującą piłkę. W drugiej partii różnica między zawodniczkami była już bardziej widoczna - ostatecznie Polka triumfowała 6:3, 6:2.
To zwycięstwo pozwoliło Świątek poprawić sytuację w rankingu WTA Live. Chodzi tylko o dorobek punktowy (+107 pkt) - przekroczyła barierę 8 tys. pkt - bowiem na razie nie ma szans na odzyskanie pozycji liderki - strata do Aryny Sabalenki jest zbyt duża. W stolicy Korei Południowej Polka może tylko zmniejszyć dystans (później to samo będzie robić w "tysięczniku" w Pekinie, z którego Sabalenka wycofała się przez kontuzję).
W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Seulu Iga Świątek zmierzy się z Barborą Krejcikovą lub Emmą Raducanu.
