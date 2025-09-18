Świątek nagle dostała pytanie o ojca. Natychmiastowa reakcja

Przed turniejem w Seulu był moment, w którym zastanawialiśmy się, czy Świątek na pewno weźmie w nim udział. Jeszcze podczas US Open zmagała się z urazem stopy. Ostatecznie do Korei Południowej się udała, a my liczyliśmy na jej bardzo dobry występ, szczególnie że była rozstawiona z nr 1 i ogólnie z całego Top 10 rankingu WTA tylko ona zdecydowała się na grę w Seulu.
W swoim pierwszym meczu, a dokładniej w 1/8 finału (w I rundzie miała wolny los), była gigantyczną faworytką. Sorana Cirstea to co prawda bardzo doświadczona zawodniczka, która pokazała już dobrą formę, rozbijając 6:3, 6:1 Anastasiję Zacharową. Jednak w bezpośrednich starciach z Igą jak dotąd miała bilans 0:5, a poza tym ogólnie jest zawodniczką na poziomie, który Polce w większości przypadków kłopotów nie sprawia.
W pierwszym secie Polka musiała się jednak nieco niespodziewanie wysilić. Miała co prawda trzy piłki setowe już przy stanie 5:1, ale Cirstea nie dość, że się wybroniła, to jeszcze przełamała Igę. Na szczęście Świątek skontrowała to przełamaniem w drugą stronę, kończąc seta wynikiem 6:3. W drugiej partii nasza reprezentantka tylko raz była zagrożona, a mianowicie przy stanie 2:4, gdy Rumunka miała trzy szanse, by odłamać na 3:4. Jednak to także na Polce wrażenia nie zrobiło. Obroniła się, a kilka wymian później było już 6:2 dla Igi i po meczu.
Po meczu Świątek powiedziała, jak grało jej się podczas pierwszego meczu. Okazuje się, iż warunki na korcie są zupełnie inne niż choćby podczas US Open. - Czuję się doskonale, głównie dzięki wam, dziękuję za wsparcie. Warunki są zupełnie inne niż podczas mojego ostatniego turnieju. Jestem zadowolona, że szybko się dostosowała. Bardzo mi się tu podoba i jest pięknie, gdy deszcz nie pada - powiedziała Świątek.
Polka dostała także dość niespodziewane zapewne pytanie o swojego ojca. Tomasz Świątek w 1988 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich właśnie w Seulu. Zajął wówczas 7. miejsce w wioślarskich zawodach w czwórce podwójnej.
- Mój ojciec był tu w Seulu w 1988 roku podczas igrzysk olimpijskich, to był szczyt jego kariery. Opowiadał mi i mojej siostrze o tym wiele razy. Cieszę się, że i ja mogę odkryć to miasto. Niejednokrotnie wspominał o pobycie tutaj jako o przygodzie. Uprawiamy inne sporty, ale teraz też gram na obiektach olimpijskich i jestem zaskoczona, jak bardzo miasto wciąż te olimpijskie tradycje pielęgnuje. To świetna sprawa, bo to najlepsze zawody na świecie. Wspaniałe, iż mogę tu być i może za rok mój ojciec też tu przyjedzie - opowiedziała Polka, która w ćwierćfinale zagra z lepszą z pary Emma Raducanu - Barbora Krejcikova.
