Kiedy gra Iga Świątek w Seulu? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po zakończonym dla Polki na ćwierćfinale US Open mieliśmy nieco obaw dotyczących jej zdrowia. Okazało się, że Świątek zmagała się z urazem stopy. Nie na tyle poważnym, by uniemożliwić jej granie, ale z pewnością wymagającym wyleczenia prędzej czy później. Niektórzy nawet zastanawiali się, czy Polka nie zrezygnuje z udziału w WTA 500 w Seulu na rzecz dłuższego odpoczynku przez tysięcznikami w Wuhan i Pekinie.

Świątek zagra z rywalką, dla której jest najgorszym koszmarem. Kiedy gra Iga Świątek w Seulu?

Tak się jednak nie stało. Świątek w Korei Południowej jest i powalczy w tym roku o swój pierwszy tytuł w Seulu. Rok temu nie było jej dane wziąć udziału w tej rywalizacji, jako że była zawieszona za pozytywny wynik testu antydopingowego. Opuściła przez to praktycznie całe tournee po Dalekim Wschodzie. Teraz przynajmniej może zdobyć wiele punktów do rankingu WTA, jako że bronić nie ma czego. W południowokoreańskim turnieju jest rozstawiona z nr 1, więc z pewnością liczy na wiele, włącznie z końcowym triumfem.

Wpierw jednak trzeba zacząć od dostania się do ćwierćfinału, a żeby tego dokonać, Polka musiała ograć Soranę Cirsteę. Doświadczona Rumunka wywalczyła sobie prawo do gry z naszą reprezentantką, pewnie ogrywając Rosjankę Anastasiję Zacharową (6:3, 6:1). Dzięki temu zyska szóstą w karierze okazję, by pokonać Igę Świątek. Poprzednich pięciu nie wykorzystała. Nasza reprezentantka prowadzi z nią 5:0 w starciach bezpośrednich, a seta straciła tylko jednego i to w ich pierwszym meczu podczas Australian Open 2022. Nie ma więc wątpliwości, kto tu jest murowanym faworytem.

WTA Seul. Kiedy gra Iga Świątek w Seulu? Gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea zaplanowany jest jako drugi od godziny 7:00 po spotkaniu Lois Boisson - Jekaterina Aleksandrowa. Ich starcie powinno się zatem rozpocząć nie przed 8:30-45, chyba że Rosjanka z Francuzką szybciutko się uwiną. Transmisja ze spotkania dostępna będzie na Canal+ Sport 2 oraz w Internecie na Playerze oraz Canal+ Online po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.