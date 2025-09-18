6:0, 6:0. Świątek totalnie rozbiła rywalkę. "Jestem dumna"

Iga Świątek (2. WTA) w czwartek rozpocznie walkę o pierwsze zwycięstwo w karierze w turnieju w Seulu, w którym debiutuje. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w walce o ćwierćfinał imprezy zmierzy się z 35-letnią Rumunką Soraną Cirsteą (66. WTA).

TOP 5 najlepszych meczów tego roku Igi Świątek

Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy w Seulu Iga Świątek została spytana przez "Tennis Channel" o pięć swoich najlepszych meczów w 2025 roku. Mimo nieudanej pierwszej połowy roku, to aż trzy spotkania były właśnie w tamtym okresie.

Wiceliderka światowego rankingu na piątym miejscu dała zwycięstwo 0:6, 6:3, 6:2 w ćwierćfinale w Madrycie z Amerykanką Madison Keys (6. WTA), na czwartym wygrany 6:2, 6:0 półfinał Wimbledonu z Belindą Bencić (Szwajcaria, 17. WTA), na trzecim pokonanie 7:6, 6:4 Jeleny Rybakiny (Kazachstan, 10. WTA) w United Cup, a na drugim zwycięstwo 1:6, 6:3, 7:5 z tą samą zawodniczką w IV rundzie Rolanda Garrosa.

Jaki był najlepszy mecz Igi Świątek? Tutaj niespodzianki nie było. Polka wybrała oczywiście wygrany finał Wimbledonu, w którym wygrała 6:0, 6:0 z Amerykanką Amandą Anisimową (4. WTA).

- Myślę, że to był najlepszy mecz, jaki kiedykolwiek rozegrałam na trawie. Bardzo dobrze poradziłam sobie z presją w finale i dzień wcześniej, czekając na ten mecz. Wyszłam na kort z jasną wizją tego, co chcę zrobić i jak chcę zakończyć turniej. Wykorzystałam całe doświadczenie zdobyte w poprzednich pojedynkach na Wimbledonie i udało mi się zwyciężyć. I oczywiście jestem dumna, że wygrałam ten turniej - tłumaczyła swój wybór pierwszej lokaty Świątek.

Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea odbędzie się w czwartek na korcie centralnym jako drugi od godziny 7 czasu polskiego. Należy się zatem spodziewać, że Polka wyjdzie na kort ok. godz. 9.

Zapraszamy na relację na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.