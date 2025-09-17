Pilne wieści z Seulu! Jest decyzja ws. meczu Świątek - Cirstea

Pierwsze dni turnieju w Seulu zostały storpedowane przez pogodę. Intensywne opady deszczu sprawiły, że we wtorek nie odbyła się większość zaplanowanych spotkań. Pierwsze mecze w środę także były przerywane. Przez to dość długo nie było wiadome, kto zagra ze Świątek.

Znamy godzinę meczu Świątek w Seulu

Świątek przystępuje do turnieju w Seulu rozstawiona z numerem pierwszym w drabince. To daje jej prawo rozpoczęcia gry od drugiej rundy. Początkowo jej rywalką miała być lepsza z pary Lin Zhu - Sorana Cirseta, ale Chinka się wycofała. Zastąpiła ją Rosjanka Anastasija Zacharowa, ale jej występ w stolicy Korei Południowej trwał zaledwie 73 minuty. Przegrała z Cirsteą w dwóch setach 3:6, 1:6.

Organizatorzy nie czekali do późnego wieczora i opublikowali harmonogram czwartkowych gier. Zgodnie z nim mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea odbędzie się w czwartek na korcie centralnym jako drugi od godziny 7:00 czasu polskiego. Należy się zatem spodziewać, że Polka wyjdzie na kort ok. godz. 9:00. Wcześniej zagrają Lois Boisson i Jekatierina Aleksandrowa.

To będzie szóste spotkanie między Świątek a Cirsteą. Dotychczas Polka wygrała wszystkie pojedynki z Rumunką i tylko raz straciła seta - w pierwszym meczu z Cirsteą podczas Australian Open 2022. Tenisistki cztery razy rywalizowały ze sobą na twardych kortach i raz na mączce.

Iga Świątek debiutuje na kortach w Seulu. To dla niej etap przygotowań do dwóch "tysięczników" w Pekinie i Wuhan. W stolicy Chin nie zagra Aryna Sabalenka z powodu kontuzji. Jest zatem okazja nadrobić do Białorusinki sporo punktów. Tym bardziej że Polka nie broni żadnych puntków.