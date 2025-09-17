Tak słynny trener ocenił to, co robi Świątek na korcie. Bez ogródek

Iga Świątek (2. WTA) będzie w najbliższych dniach walczyć o triumf w turnieju WTA 500 na kortach twardych w Seulu. Rozpocznie go od meczu z doświadczoną, 35-letnią Rumunką Soraną Cirsteą (66. WTA). Polka będzie zdecydowaną faworytką, tym bardziej że z tą rywalką grała pięć razy i wszystkie mecze wygrała, a straciła zaledwie jednego seta.

Rick Macci mówi o Idze Świątek. Piękne słowa

Tymczasem Rick Macci, były szkoleniowiec m.in. amerykańskich sióstr Sereny i Venus Williams oraz Rosjanki Marii Szarapowej zdradził, że w mediach społecznościowych, że dostał pytanie, która z tenisistek ze światowego touru najlepiej porusza się na nogach.

"Zapytano mnie, kto najlepiej porusza się na nogach w kobiecym tenisie. Jest wiele niesamowitych zawodniczek, które szybko się poruszają na korcie. Ale to Punisherka [tak Macci nazywa Igę Świątek - red.] z zaskoczenia zmienia rytm i tempo gry, wręcz serwuje popcorn z dodatkowym masłem. To oryginalna polska tancerka, która porusza się na korcie jak baletnica" - napisał Macci w serwisie X.

Świątek w Seulu, pod nieobecność jej największej rywalki, Białorusinki Aryny Sabalenki (1. WTA) jest rozstawiona z "1". Z "2" w imprezie będzie grać Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa (11. WTA), a z "3" Dunka Clara Tauson (12. WTA).

Dla Polki będzie to pierwszy start w turnieju w Seulu. Organizatorzy przywitali ją z wielkimi honorami. W mediach społecznościowych ukazał się krótki filmik, na którym można było zauważyć, jak organizatorzy czekają na Polkę na lotnisku z dużym bukietem kwiatów.

Tytułu w Seulu bronić będzie Brazylijka Beatriz Haddad Maia (25. WTA). Rok temu w finale pokonała ona 1:6, 6:4, 6:1 Darię Kasatkinę (Australia, 16. WTA).