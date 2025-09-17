Nie ma odwrotu. Słowa Rosjanki o Świątek niosą się po całym świecie

Iga Świątek jest jedyną tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu WTA, która zdecydowała się na udział w turnieju w Seulu. Wcześniej do rywalizacji była zgłoszona także Amanda Anisimova, ale reprezentantka USA wycofała się z imprezy, bo do samego końca walczyła o tytuł w US Open i potrzebowała odpoczynku. Świątek natomiast po występie w Korei Południowej ma jeszcze w planach zagrać w Pekinie, Wuhan, a później dojdzie jeszcze występ w WTA Finals.

Pawluczenkowa mocno o grze w Seulu. "Narzekają"

W podcaście "Bolshe" na temat napiętego terminarza wypowiedziała się Anastazja Pawluczenkowa, finalistka Rolanda Garrosa z 2021 roku. Rosjanka dziwiła się czołowym tenisistkom, które udały się do Seulu. Nie wskazała konkretnych nazwisk, ale wytłumaczyła swój punkt widzenia.

- Wszystkie dziewczyny narzekają i jęczą w szatniach: "Co za długi sezon", a potem widzę, że wszystkie są już w Korei. Już zaczynają grać. Myślę… dosłownie narzekałaś na sezon, a teraz już odleciałaś do Korei. Dlaczego? - powiedziała Anastazja Pawluczenkowa cytowana przez serwis sportskeeda.com.

- Trzeba być mądrzejszą, ustalając swój harmonogram, a jednak i tak wszyscy grają - dodała chwilę później zawodniczka sklasyfikowana obecnie na 52. miejscu w rankingu WTA.

Sabalenka musiała odpuścić

Poza Świątek w Seulu pojawiły się m.in. Jekaterina Aleksandrowa, Clara Tauson, Daria Kasatkina, Barbora Krejcikova, czy też Beatriz Haddad Maia.

Obecnie od tenisa odpoczywa Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu potrzebowała przerwy po US Open, a teraz już wiemy, że zostanie ona wydłużona. Z powodu lekkiego urazu Białorusinka wycofała się już z turnieju WTA 1000 w Pekinie.