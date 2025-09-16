Tak legendarny trener nazwał Świątek i Sabalenkę. Trafił w samo sedno

"Iga jest jedną z najlepszych zawodniczek, jakie widzieliśmy pod względem mentalnym od czasów Sereny Williams. Na Wimbledonie, kiedy już dopadła rywalkę, była jak polski pitbull i nie chciała puścić", "Punisher (jak nazywa Igę - red.) jest gotowa sięgnąć nieba, wznieść się na jeszcze wyższy poziom i latać", "Punisher ma wysokie cele. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie numerem jeden" - tak w ostatnich tygodniach o wiceliderce rankingu WTA mówił Rick Macci, były szkoleniowiec sióstr Williams czy Marii Szarapowej. Był pod wrażeniem gry naszej rodaczki i tego, jak udało jej się wrócić do znakomitej dyspozycji. Ale na tym nie poprzestał. Teraz znów zabrał głos.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Rick Macci docenił Świątek i Sabalenkę. "Klasa wyżej"

W ostatnich godzinach Macci opublikował kolejny wpis na X. Tym razem próbował przeanalizować kobiecy tenis, a następnie wysnuł wniosek. Jego zdaniem rywalizacja mocno się wyrównała, ale przy okazji docenił Świątek, a także jej największą obecnie rywalkę, czyli Arynę Sabalenkę.

"Głębia kobiecego tenisa jest na najwyższym poziomie w historii. Gra jest bardziej płynna niż kiedykolwiek wcześniej miało to miejsce, mimo że białoruska Bombardierka i polska Punisherka są o klasę wyżej" - zaczął, czym jasno dał znać, kto jest obecnie najlepszy na świecie. "Każdego dnia tenisistka z TOP 50 może awansować do TOP 10" - dodawał.

Amerykanin ma sporo racji. Jego słowa potwierdzają m.in. przykłady Amandy Anisimowej czy Naomi Osaki. Jeszcze kilkanaście tygodni temu panie mogły tylko pomarzyć o TOP 10. Ale kilka udanych turniejów i zanotowały spory awans, stając się bardzo konkurencyjne. Japonka zbliżyła się do czołowej "10" - jest 14., a Amerykanka do tych najlepszych dołączyła - to obecnie czwarta rakieta świata.

Zobacz też: 5:7, 1:6, a potem takie słowa. Rosjanka powiedziała, co myśli o Świątek.

Azjatyckie zmagania wystartowały

Czy Świątek i Sabalenka będą jeszcze długo dominować w rankingu, czy może inne zawodniczki dorównają ich poziomowi i również włączą się do walki o TOP 2? Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że sporym zagrożeniem dla nich jest Coco Gauff, ale ostatnio forma Amerykanki drastycznie spadła. Teraz taką faworytką wydaje się być jej rodaczka, czyli Anisimowa. Kto wie, może już turnieje w Azji nieco nam to rozjaśnią. Najbliższy odbędzie się w Seulu i wystąpi w nim Świątek.