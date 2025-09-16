Iga Świątek przygotowuje się do startu w turnieju WTA 500 w Seulu. Ponieważ jest w nim rozstawiona z numerem 1, grę rozpocznie od drugiej rundy. Dla Polki będzie to pierwszy występ w tej imprezie w karierze, dlatego na lotnisku witano ją z kwiatami. W stolicy Korei Południowej miała jednak zagrać już rok temu. Niestety w niezbyt przyjemnych okolicznościach musiała się wówczas wycofać.

Świątek zaczęła mówić o "najtrudniejszym doświadczeniu". Mija od niego dokładnie rok

Dlaczego tak się stało? Otóż to właśnie wtedy zaczęło obowiązywać tymczasowe zawieszenie po tym, jak w jej organizmie wykryto trimetazydynę. Niedozwolony środek Świątek zażyła przypadkowo, ponieważ znalazł się on w zanieczyszczonej partii melatoniny (środka na sen). Mimo to musiała odbyć karę. O tamtym doświadczeniu mówiła m.in. podczas swojej pierwszej konferencji prasowej po przylocie do Seulu. Nazwała je "najtrudniejszym w swojej karierze". - Cieszę się, że to już za mną i że udało mi się to szybko rozwiązać - wyznała, cytowana przez "The Korea Times".

Zawody w Seulu były pierwszymi, z których nasza tenisistka musiała zrezygnować. Na kort wróciła po ponad dwóch miesiącach na wieńczący sezon turniej WTA Finals. - Opuszczenie całego azjatyckiego etapu nie było dla mnie najłatwiejsze, bo myślałam, że będę mogła walczyć o pierwsze miejsce na koniec roku. Ale po opuszczeniu tak ważnych turniejów nie było to już tak naprawdę możliwe - tłumaczyła nasza tenisistka.

Świątek powiedziała to wprost Koreańczykom: "Cieszę się, że tu jestem"

I rzeczywiście tak się stało. Świątek w październiku zeszłego roku straciła pozycję liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki i do tej pory go nie odzyskała. Pomóc w tym może jednak dobry rezultat w Seulu, gdzie nie musi bronić żadnych punktów. Teraz bowiem nic już nie stoi jej na przeszkodzie. - Cieszę się, że po prostu mogłam wyciągnąć wnioski z tamtego doświadczenia. A teraz na pewno cieszę się, że tu jestem - zakończyła.

Pierwszą rywalką Igi Świątek będzie zwyciężczyni starcia pomiędzy Anastasiją Zacharową a Soraną Cirsteą. Rosjanka i Rumunka zmierzą się ze sobą w środę 17 września.