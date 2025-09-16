Tego o Świątek nikt nie wiedział. W końcu to ujawniła. "Byłam w szoku"

Już za kilka dni Iga Świątek rozpocznie rywalizację w WTA 500 w Seulu. Będzie to dla niej debiut w koreańskiej imprezie. Co więcej, będzie tam jedną z największych gwiazd i najwyżej rozstawioną, co automatycznie stawia ją w roli faworytki do tytułu. Polka rozpoczęła już treningi, a na jednym z nich rywalizowała z dobrą znajomą. Koncentruje się też na obowiązkach medialnych. Ostatnio w sieci pojawił się filmik z jej udziałem, na którym udzieliła odpowiedzi na dość ciekawe pytanie.

Iga Świątek ujawnia. Bez tego nie może podróżować ani odbywać treningów

"Jedna rzecz w torbie od tenisa, bez której nie możesz podróżować?" - tak brzmiało pytanie, które zadała jedna z prowadzących Overtime Tennis. - Słuchawki i czapeczka tenisowa - odpowiedziała Świątek bez zastanowienia. - Ba, bez czapki na głowie nie mogę nawet grać - dodała. I o ile słuchawki nie zdziwiły rozmówczyni, w końcu nie od dziś wiadomo, że Polka uwielbia słuchać muzyki i dzięki niej stara się koncentrować i przygotowywać do meczu, o tyle nakrycie głowy ją zaintrygowało, dlatego dopytała o nią. Okazuje się, że nie chodzi o ochronę przed słońcem. 24-latka zdobyła się na szczere wyznanie.

- Po pierwsze, kiedy byłam młodsza, korzystałam z niej w celu ukrycia włosów, bo mi się nie podobały. Może to nie najlepszy powód, ale taka jest prawda. A potem, z roku na rok, tak się do niej przyzwyczaiłam, że w sytuacji, gdy byłam zmuszona zagrać jeden trening bez czapki, byłam bardzo zaskoczona, bo kiedy wyrzucałam piłkę w górę i serwowałam, to widziałam swoją rakietę. Byłam w szoku - ujawniała.

Słowa Świątek dotarły też do dziennikarzy essentiallysports.com. "Iga Świątek przyznaje się do destrukcyjnego nawyku na korcie przed turniejem w Korei" - czytamy w tytule. Redakcja była pod wrażeniem szczerości Polki, a także nieco żartobliwej formy wypowiedzi. "Ta mieszanka szczerości i humoru to typowa Świątek, zacięta zawodniczka na korcie, ale bliska i świadoma siebie poza nim" - dodała.

Świątek wkracza do akcji w Korei Południowej

Już za kilka godzin dowiemy się, z kim nasza rodaczka zagra na start w Seulu. Pierwotnie miała to być zwyciężczyni starcia Sorana Cirseta - Lin Zhu, ale Chinka wycofała się z rywalizacji. Jej miejsce zajęła Anastasija Zacharowa. Tak więc dojdzie do rumuńsko-rosyjskiego pojedynku, który wyłoni rywalkę dla Świątek w 1/8 finału. Nadchodzące turnieje na azjatyckim kontynencie będą kluczowe dla Polki. Ta nie ma prawie w ogóle punktów do obrony, bo opuściła te imprezy w poprzednim sezonie. Powód? Wykrycie w jej organizmie niedozwolonej substancji.