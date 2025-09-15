Była liderka rankingu WTA wróciła do gry po roku przerwy. Niesamowity mecz

Karolina Pliskova zniknęła z touru po US Open w 2024 roku. Wtedy to podczas meczu 1/32 finału doznała kontuzji kostki. W międzyczasie musiała przejść operację. Niestety uraz był na tyle skomplikowany, że musiała przejść kolejny zabieg.

Wielki powrót rywalki Świątek po ponad rocznej przerwie

Ostatecznie po ponad roku udało się jej wrócić na kort, choć - jak podkreśla - nie jest jeszcze w pełni sprawna fizycznie. Czeszka - finalistka US Open 2016 i Wimbledonu 2021 wróciła do touru podczas turnieju WTA 125 Caldas da Rainha w Portugalii. Pliskova otrzymała od organizatorów dziką kartę. - Pod koniec tygodnia jadę do Portugalii. Mam nadzieję, że do tego czasu nic mi się nie stanie. Jestem trochę paranoiczna, ale może niepotrzebnie - zapowiadała w czeskim podcaście Rakety, cytowana przez tennisuptodate.com.

Pierwotnie planowała wystartować w turnieju ITF we Francji, ale ostatecznie się wycofała. - Planowałam zagrać w tym (poprzednim - przyp. red.) tygodniu, ale mam problemy z plecami... Jeśli psychicznie i fizycznie przetrwam swój pierwszy mecz w przyszłym tygodniu, pojedziemy do Azji, gdzie chciałabym coś zagrać - podkreśliła.

- Mimo że nadal mam problemy z plecami, przyzwyczaiłam się do nich. Pojadę więc mimo wszystko, żeby sprawdzić, na jakim etapie jestem - dodała.

Mocny początek w wykonaniu Karoliny Pliskovej

W pierwszym meczu Karolina Pliskova mierzyła się z Tessah Andrianjafitrimo, która plasuje się na 279. miejscu w rankingu WTA. Od samego początku Czeszka próbowała narzucić swój styl gry. Miała nawet break pointa w pierwszym gemie, ale rywalka skutecznie się wybroniła. W drugiej odsłonie tego seta była liderka światowego rankingu musiała bronić się przed przełamaniem, co również jej się udało. Dopiero w kolejnej partii Pliskova dopięła swego i po raz pierwszy w tym meczu przełamała rywalkę. Dalej już poszło gładko, bo wygrała kolejne cztery gemy (w tym dwa przy podaniu przeciwniczki) i wygrała pierwszą partię 6:1.

W drugiej odsłonie tego meczu reprezentantka Francji wzięła się do odrabiania strat. Już w piątym gemie przełamała rywalkę, w sumie wygrywając cztery gemy z rzędu (2:5). Pliskova raz odpowiedziała jednym odłamaniem, ale to na nic się nie zdało, bo ostatecznie Andrianjafitrimo wygrała 4:6.

W decydującym secie widzieliśmy wszystko - prowadzenie Pliskovej 3:0, kapitalny powrót rywalki i doprowadzenie do remisu 3:3, wyjście Francuzki na prowadzenie 4:5 i kapitalny comeback Czeszki, która najpierw doprowadziła do remisu 5:5, a potem obroniła swoje podanie. Była liderka rankingu była już pewna tie-breaka, ale chciała ten mecz zakończyć prędzej. 12 gem był bardzo zacięty, pełen wymian i break pointów. Ostatecznie górą była 33-latka, która zatriumfowała w tej partii 7:5, a w całym meczu 2:1 (6:1, 4:6, 7:5).

W drugiej rundzie Karolina Pliskova zmierzy się z Poliną Iatcenko (267. WTA).