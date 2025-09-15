Iga Świątek ogłosiła przełomową decyzję. "Niezwykle ważny projekt"

Fundacja Igi Świątek o nazwie "Iga Świątek Foundation" funkcjonuje od dość niedawna, bo od lipca bieżącego roku. Nasza najlepsza tenisistka w historii postanowiła osobiście zaangażować się we wspieranie młodych, polskich talentów sportowych. Wspieranie rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i zawodowych sportowców, promowanie aktywnego trybu życia i kultury fizycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych i sportowych, wzmacnianie odporności psychicznej i rozwoju osobistego poprzez sport, tworzenie bezpiecznej przestrzeni do realizacji sportowych pasji. To wszystko cele, jakie Świątek chce wspierać poprzez tę inicjatywę.
- Sport dał mi bardzo wiele, nie tylko sukcesy, ale także wartości, które kształtują mnie jako człowieka. Chcę dzielić się tym doświadczeniem i pomagać innym sportowcom rozwijać skrzydła. Fundacja to dla mnie niezwykle ważny projekt, który z jednej strony pomoże mi zrealizować ten cel, z drugiej będzie platformą pod kolejne inicjatywy - powiedziała Iga Świątek w wystosowanym do mediów komunikacie prasowym.
Musiało minąć oczywiście nieco czasu, zanim działalność "Iga Świątek Foundation" nabrała kształtów, ale czas na konkretne działania nareszcie nadszedł. W poniedziałek 15 września wystartowała rekrutacja do pilotażowej edycji Programu Stypendialnego, zapewnianego przez fundację. To kompleksowa inicjatywa skierowana do sportowców od 15 do 22 roku życia, reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej i występujących na arenie krajowej w dyscyplinach olimpijskich.
Co będzie to oznaczało w praktyce dla tych, którzy będą częścią Programu? Otóż będą oni mogli liczyć na połączenie wsparcia finansowego z kompetencyjnym. Jeśli chodzi o to pierwsze, to pula stypendialna wynosi prawie pół miliona złotych. W edycji pilotażowej maksymalnie pięcioro stypendystów będzie mogło korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów na co dzień współpracujących z Igą Świątek. Ekspertami w Programie Stypendialnym są:
- Dzięki własnym doświadczeniom i drodze na szczyt, wiem, że w sporcie liczą się nie tylko pieniądze, ale także dostęp do wiedzy i wsparcie właściwych ludzi. Dlatego chcę przekazać standard pracy i podejście, które w polskim sporcie jest unikalne, by sportowcy mogli sięgać po marzenia i świadomie budować swoją karierę - powiedziała Iga Świątek.
Partnerami pilotażowej edycji Programu Stypendialnego są marki ON oraz Oshee, które przekazały Fundacji zarówno wsparcie finansowe, jak i swoje produkty. Każdy ze stypendystów otrzyma specjalny bon zakupowy do sklepu ON, a także dedykowane boxy z produktami Oshee wspierającymi codzienny trening, nawodnienie i regenerację. Dzięki wsparciu partnerów program oferuje nie tylko pomoc finansową i merytoryczną, ale także praktyczne rozwiązania, które mogą ułatwić stypendystom codzienne treningi i starty.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!