Iga Świątek ogłosiła przełomową decyzję. "Niezwykle ważny projekt"

Fundacja Igi Świątek o nazwie "Iga Świątek Foundation" funkcjonuje od dość niedawna, bo od lipca bieżącego roku. Nasza najlepsza tenisistka w historii postanowiła osobiście zaangażować się we wspieranie młodych, polskich talentów sportowych. Wspieranie rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i zawodowych sportowców, promowanie aktywnego trybu życia i kultury fizycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych i sportowych, wzmacnianie odporności psychicznej i rozwoju osobistego poprzez sport, tworzenie bezpiecznej przestrzeni do realizacji sportowych pasji. To wszystko cele, jakie Świątek chce wspierać poprzez tę inicjatywę.

Świątek chce lepszej przyszłości dla polskiego sportu

- Sport dał mi bardzo wiele, nie tylko sukcesy, ale także wartości, które kształtują mnie jako człowieka. Chcę dzielić się tym doświadczeniem i pomagać innym sportowcom rozwijać skrzydła. Fundacja to dla mnie niezwykle ważny projekt, który z jednej strony pomoże mi zrealizować ten cel, z drugiej będzie platformą pod kolejne inicjatywy - powiedziała Iga Świątek w wystosowanym do mediów komunikacie prasowym.

Fundacja Igi Świątek ogłasza start pierwszego Programu Stypendialnego. Szereg korzyści dla uczestników

Musiało minąć oczywiście nieco czasu, zanim działalność "Iga Świątek Foundation" nabrała kształtów, ale czas na konkretne działania nareszcie nadszedł. W poniedziałek 15 września wystartowała rekrutacja do pilotażowej edycji Programu Stypendialnego, zapewnianego przez fundację. To kompleksowa inicjatywa skierowana do sportowców od 15 do 22 roku życia, reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej i występujących na arenie krajowej w dyscyplinach olimpijskich.

Co będzie to oznaczało w praktyce dla tych, którzy będą częścią Programu? Otóż będą oni mogli liczyć na połączenie wsparcia finansowego z kompetencyjnym. Jeśli chodzi o to pierwsze, to pula stypendialna wynosi prawie pół miliona złotych. W edycji pilotażowej maksymalnie pięcioro stypendystów będzie mogło korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów na co dzień współpracujących z Igą Świątek. Ekspertami w Programie Stypendialnym są:

Maciej Ryszczuk - trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta Igi Świątek

Mateusz Dawidziuk - lekarz ortopeda

Daria Abramowicz - psycholog sportu

Alina Sikora - manager

Daria Sulgostowska - PR & Communications manager

- Dzięki własnym doświadczeniom i drodze na szczyt, wiem, że w sporcie liczą się nie tylko pieniądze, ale także dostęp do wiedzy i wsparcie właściwych ludzi. Dlatego chcę przekazać standard pracy i podejście, które w polskim sporcie jest unikalne, by sportowcy mogli sięgać po marzenia i świadomie budować swoją karierę - powiedziała Iga Świątek.

Partnerami pilotażowej edycji Programu Stypendialnego są marki ON oraz Oshee, które przekazały Fundacji zarówno wsparcie finansowe, jak i swoje produkty. Każdy ze stypendystów otrzyma specjalny bon zakupowy do sklepu ON, a także dedykowane boxy z produktami Oshee wspierającymi codzienny trening, nawodnienie i regenerację. Dzięki wsparciu partnerów program oferuje nie tylko pomoc finansową i merytoryczną, ale także praktyczne rozwiązania, które mogą ułatwić stypendystom codzienne treningi i starty.