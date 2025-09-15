Pierwsze "starcie" w Seulu już za Świątek. To jej bardzo dobra znajoma

"Granie meczów mimo braku treningów w dniach wolnych, zmaganie się z problemem ze stopą, przejście przez całkiem sporo. Mimo licznych kłopotów dotarliśmy do ćwierćfinału i jestem całkiem dumna z tego osiągnięcia w takich okolicznościach. Oraz, co jeszcze ważniejsze, z doświadczenia, które zdobyłam" - tak Iga Świątek podsumowała występ na US Open 2025. Choć drugiego tytułu na nowojorskiej ziemi wywalczyć jej się nie udało, bo tuż przed półfinałem zatrzymała ją Amanda Anisimowa, to Polka była zadowolona z własnej postawy. Wiele czasu na odpoczynek jednak nie miała. Teraz przed nią WTA 500 w Seulu.

Iga Świątek vs Daria Kasatkina podczas treningu w Seulu

Iga Świątek nie miała jeszcze okazji rywalizować w tej imprezie, dlatego też organizatorzy przywitali ją ze szczególnymi honorami. 24-latka dotarła już do miejsca docelowego, gdzie od kilku dni się aklimatyzuje. I okazuje się, że rozpoczęła już także treningi w Azji. Jeden z nich zarejestrowano nawet na kamerze. I nie była na nim sama.

W poniedziałek Polka trenowała wspólnie z Darią Kasatkiną, a więc obecnie 16. rakietą świata i teoretycznie jedną z najgroźniejszych rywalek w Korei Południowej, co wywołało spore poruszenie w sieci. Internauci byli zachwyceni takim zestawieniem. "Moje ulubione", "Dziękujemy za to" - pisali. Panie doskonale znają się z touru, bo miały okazję rywalizować przeciwko sobie aż siedmiokrotnie. Sześć z tych starć wygrała nasza rodaczka. Na nagraniu widać, jak panie ćwiczą jednoręczny, a także oburęczny forehand. Podczas turnieju w Seulu Polka i rosyjska tenisistka, która od 2025 reprezentuje Australię, będą mogły spotkać się dopiero na etapie finału. Obie są rozstawione i rywalizację rozpoczną od drugiej rundy.

Świątek faworytką turnieju w Korei Południowej

Na start turnieju w Seulu Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Sorana Cirstea - Lin Zhu. Niezależnie od rywalki, to nasza rodaczka będzie faworytką. Jest największą gwiazdą tego eventu, rozstawioną z numerem "1". I zdaniem "Serve On Sports Illustrated" ma też największe szanse na triumf w Korei Południowej. "Po trudnej pierwszej połowie sezonu w ciągu ostatnich kilku miesięcy polska gwiazda odrobiła straty i chce zakończyć ten sezon z przytupem" - ocenili dziennikarze. Turniej w Seulu rozpocznie się w poniedziałek 15 września, a finał zaplanowano na niedzielę 21 września.