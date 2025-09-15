Świątek ujawnia, co działo się na US Open. "Nigdy nie miałam takich problemów"

Iga Świątek (2. WTA) wkracza w kolejny etap sezonu, jakim będą starty w dalekowschodnich turniejach. Między nimi a US Open Polka znalazła czas na wywiad dla programu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o tym, co za nią i przed nią.

- Na pomysł tego projektu wpadłam kilka lat temu, ale dopiero dzisiaj mogę wam go ogłosić. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało - powiedziała 24-latka, ogłaszając uruchomienie programu stypendialnego w ramach swojej fundacji. Jednak to był tylko jeden z wątków rozmowy.

Świątek podsumowała niedawny start w Nowym Jorku, zakończony w ćwierćfinale (porażka z Amandą Anisimovą). - Każdy topowy sportowiec ma zawsze trochę niedosytu, jeśli nie wygra turnieju. Był on dla mnie bardzo chaotyczny, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się za kulisami - przyznała.

Następnie zdradziła, co sprawiało jej dodatkową trudność. - Miałam problem ze stopą, typowa "przeciążeniówka". Na szczęście to nic poważnego, wymagającego dłuższej przerwy - powiedziała. - Zyskałam dużo doświadczenia, nigdy nie miałam takich problemów. Wyciągnęliśmy wnioski i zadbamy o stopę - dodała. A w trakcie turnieju radziła sobie z tym, grając na przeciwbólowych blokadach.

Poważniejsza kontuzja mogłaby mocno namieszać w napiętym kalendarzu Polki, która walczy o najwyższe cele. - Mamy bardzo dużo turniejów rangi WTA 1000 (najbliższe w Pekinie oraz Wuhan - red.). Każdy z nich jest obowiązkowy i wiele może pozmieniać w rankingach. Pojawią się wszystkie topowe zawodniczki, będzie to wymagający czas. Jestem podekscytowana - podkreśliła.

Wiceliderka światowego rankingu odpowiedziała też na pytanie dotyczące tego, czy w trakcie turnieju ma trochę czasu dla siebie, aby np. zjeść na mieście. - Należy mieć takie chwile, bo monotonia tenisa może przytłoczyć. Na pewno trzeba to dobrze zaplanować - oznajmiła.

W tym tygodniu Igą Świątek zagra w turnieju WTA 500 w Seulu. Tam jest rozstawiona z numerem pierwszym i na starcie ma wolny los, a w drugiej rundzie zagra z Soraną Cirsteą (66. WTA) lub Lin Zhu (280. WTA).