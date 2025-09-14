Świątek zwróciła się wprost do dziennikarzy. "Pomyślcie"

Iga Świątek przystępuje zagra w Seulu jako turniejowa "jedynka". Dlatego też rywalizację w imprezie rozpocznie od drugiej rundy. Po przylocie do stolicy Korei Południowej sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych otrzymała kwiaty i w miły sposób została przywitana przez organizatorów. Sporo osób czekało też na pierwszą konferencję prasową z udziałem Polki.
Początkowo nie było pewne, że Świątek przyjedzie do Seulu. Podczas US Open miała problemy ze stopą, nie mogła odbyć wszystkich treningów. Po regeneracji stwierdziła, iż będzie w stanie zadebiutować w imprezie rozgrywanej w Korei Południowej.
- Nie trenowałam zbyt wiele, bo potrzebowałam czasu na regenerację i zrobienie wszystkiego, żeby być gotową do gry. Fizycznie czuję się świetnie. Wiem, że muszę jeszcze trochę poćwiczyć, ale nie odczuwam bólu ani żadnego dyskomfortu. Wszystko jest w porządku - powiedziała Świątek cytowana przez serwis en.yna.co.kr.
Gdy nasza tenisistka została zapytana o rolę faworytki turnieju i potencjalną grę o tytuł, to w wymowny sposób wyjaśniła, że nie wybiega tak daleko do przodu.
- Przyjeżdżają tu świetne zawodniczki. Więc po prostu będę działać krok po kroku. Pomyślcie tylko o moim pierwszym meczu. Przyjechałam tu dopiero wczoraj, więc naprawdę muszę wykorzystać ten czas, żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz, na treningach i pierwszym meczu. Zobaczymy, jak będę się czuła, jak zagram, a jest wiele tenisistek, które mogą zagrać w finale - oceniła.
Podczas konferencji nawiązano jeszcze do ojca Igi Świątek, który w przeszłości jako wioślarz startował w Seulu (rok 1988) na igrzyskach olimpijskich. Tym razem nie mógł pojawić się w Korei Południowej.
- Myślę, że byłoby dla niego naprawdę fajnie wrócić, zwłaszcza że nie będzie już tak dużo podróżował - powiedziała Świątek. - A kiedy przejeżdżałam przez miasto, widziałam tak wiele rzeczy, które wciąż są tu z igrzysk olimpijskich. Myślę, że to niesamowite, że podtrzymujemy tę tradycję i gramy na obiekcie olimpijskim. Bardzo mi się to podoba i na pewno mu o tym opowiem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie miał więcej czasu na przyjazd - przyznała.
Po imprezie w Seulu Świątek ma jeszcze w planach grę w Pekinie oraz Wuhan. Już wcześniej 24-latka zapewniła sobie udział w WTA Finals, turnieju kończącym sezon.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!