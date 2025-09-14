Turniej w Seulu już "rozstrzygnięty"? Wydali wyrok ws. Świątek

Iga Świątek jest już w Seulu, gdzie od poniedziałku rusza turniej WTA 500 Korean Open. Dla naszej mistrzyni będzie to pierwszy start w tej imprezie, dlatego organizatorzy przywitali ją z wielkimi honorami. W mediach społecznościowych ukazał się filmik, na którym widać, jak czekają na nią na lotnisku z ogromnym bukietem kwiatów. Ale czy równie przyjemne chwile czekają ją na korcie? Sytuację Polki przed startem przeanalizował portal "Serve On Sports Illustrated".

Świątek przystępuje do gry jako najwyżej rozstawiona. Oto jej drabinka

Jak podkreślał: "po zwycięstwie w Wimbledonie, Iga Świątek zaliczyła udane występy w północnoamerykańskich turniejach kortach twardych", bo za takie uznał zwycięstwo w Cincinnati i ćwierćfinał US Open. Ostatni mecz z Amandą Anisimovą, w którym przegrała 4:6, 3:6, mógł zaś tylko pobudzić jej ambicje. - Niemal dwa tygodnie po porażce z Anisimovą, Świątek bierze udział w turnieju Korea Open Tennis Championships (WTA 500 Seul) jako najwyżej rozstawiona zawodniczka. W sobotę organizatorzy turnieju ogłosili drabinkę, która będzie wyzwaniem dla każdej zawodniczki, w tym dla Świątek - czytamy.

Dziennikarze przyjrzeli się więc losowaniu Igi Świątek, które wcale nie wygląda najgorzej. W pierwszej rundzie 24-latka będzie miała wolny los. Potem zmierzy się z Lin Zhu lub Soraną Cirsteą. Schody zaczną się dopiero od ćwierćfinału. Tam możliwe są starcia z Barborą Krejcikovą, Emmą Raducanu lub Jacqueline Cristian. W półfinale spotka się zaś z Clarą Tauson, Sofią Kenin, Laurą Siegemund, Mayą Joint lub Evą Lys. Jeżeli awansuje do finału, o końcowy triumf może zagrać m.in. z Jekateriną Aleksandrową, Darią Kasatkiną, Dianą Sznejder lub obrończynią tytułu Beatriz Haddad Maią. W każdym z tych zestawień Polka wydaje się faworytką.

Ocenili szanse Świątek na zwycięstwo w Seulu. "Dobra wiadomość"

Świątek w Seulu nie tylko uniknie najgroźniejszych rywalek tj. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula czy Jasmine Paolini, ale też zagra bez większej presji. - Dobra wiadomość jest taka, że Świątek nie ma praktycznie żadnych punktów do obrony, rozpoczynając azjatycki turniej - zaznaczył portal.

To wszystko sprawia, że nasza tenisistka zdaniem "Serve On Sports Illustrated" jest główną faworytką do końcowego zwycięstwa. - Po trudnej pierwszej połowie sezonu w ciągu ostatnich kilku miesięcy polska gwiazda odrobiła straty i chce zakończyć ten sezon z przytupem - podkreślono na koniec. Turniej w Seulu potrwa od 15 do 21 września.