Czegoś takiego Świątek nie doświadczyła już dawno. Od razu ogłosiła światu

Iga Świątek (2. WTA) jest już w Seulu, gdzie wystąpi w turnieju rangi WTA 500. Będzie to pierwszy raz, gdy polska tenisistka wystąpi w tych zawodach w swojej karierze. - To będzie niesamowite. Słyszałam dużo dobrego o waszym kraju. Nie mogę się doczekać, by go zobaczyć - mówiła Świątek, zapowiadając swój występ w stolicy Korei Południowej. Będzie to jej pierwszy start od czasu odpadnięcia w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek napisała, jak odnalazła się w Seulu

Po przylocie do Seulu Iga Świątek napisała kilka słów na Instagramie, dzieląc się wrażeniami z pierwszych chwil spędzonych w tym mieście. "Pozdrowienia z Seulu! To niesamowite, że jestem już w tourze od pewnego czasu i ciągle mogę odwiedzać nowe kraje i miasta. Teraz zaczyna się walka z jet lagiem" - napisała wiceliderka światowego rankingu.

Świątek w Seulu rozstawiana jest z numerem "1" i z tego powodu w pierwszej rundzie ma wolny los. Z kim zmierzy się w drugiej? O tym dowiedziała się w sobotni poranek polskiego czasu. Będzie to zwyciężczyni meczu Zhu Lin (280. WTA) - Sorana Cirstea (66. WTA). Z Chinką Polka grała tylko raz i wygrała to spotkanie, a z kolei z Rumunką wygrała wszystkich pięć dotychczasowych meczów.

Turniej WTA 500 w Seulu będzie rozgrywany w dniach 15-21 września. Po nim Iga Świątek powinna wystąpić w zawodach WTA 1000 w Pekinie (24 września - 5 października) i WTA 1000 w Wuhan (6-12 października). Na koniec wystąpi najpewniej już tylko w kończących sezon WTA Finals, które zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada w Rijadzie.