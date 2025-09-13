Tak Koreańczycy przywitali Igę Świątek w Seulu. Klasa

Polka była jedną z faworytek do wygrania US Open, ale w ćwierćfinale tego turnieju przegrała z późniejszą finalistką, Amanda Anisimovą. Tamta porażka nie znaczyła jednak, że sezon dla Igi Świątek się zakończył. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wciąż ma o co walczyć. W najbliższych tygodniach wystąpi choćby w prestiżowych zawodach rangi WTA 1000 w Wuhan, a na finiszu sezonu oczywiście zagra w WTA Finals. Najpierw jednak 24-latkę czeka "przetarcie" na koreańskiej ziemi.

Tak Świątek została przywitana w Seulu

Obecnie w Seulu trwają kwalifikacje do Korea Open, które swój finał będą miały w niedzielę. Od poniedziałku kibice będą już natomiast oglądać mecze głównego turnieju. Świątek rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, bo w pierwszej otrzymała wolny los. Dowiedzieliśmy się już, że Polka zagra ze zwyciężczynią pojedynku Sorana Cirstea - Zhu Lin.

Na przygotowywanie taktyczne oraz fizyczne do meczu drugiej rundy przyjdzie jednak czas, bo Świątek dopiero co wylądowała w stolicy Korei Południowej. Jak widzimy na Instagramie: na lotnisku w Seulu przywitali ją przedstawiciele Korea Open. Polka otrzymała od nich wielki bukiet z różnymi rodzajami kwiatów, a także zapozowała do szybkiego zdjęcia. Nasza tenisistka nie potrafiła skryć uśmiechu i widać było, że doceniła miły gest organizatorów turnieju.

W poprzednim sezonie Świątek również miała wystąpić w Korea Open, ale w ostatniej chwili się z tych zawodów wycofała. Jak się dowiedzieliśmy później, było to pokłosie problemów z testem antydopingowym polskiej tenisistki.