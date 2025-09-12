Klasy nie kupisz. Oto co zrobiła Rosjanka zaraz po meczu

Kilka ukraińskich tenisistek bojkotowało pomeczowe podawanie ręki Rosjankom od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku, traktując to jako formę protestu przeciwko rosyjskiej agresji. Teraz do zaskakującej sytuacji doszło w turnieju w Guadalajarze.

Klasy nie kupisz. Oto co zrobiła Weronika Kudiermietowa

W 1/8 finału zmierzyły się 28-letnia Rosjanka Weronika Kudiermietowa (26. WTA) i osiem lat od niej młodsza Victoria Jimenez Kasintseva (Andora, 123. WTA). Zdecydowaną faworytką była Rosjanka. Po zakończeniu meczu Kudiermietowa nie pokazała klasy, bo przy siatce nie podała ręki rywalce i przeszła obojętnie obok niej. Rywalka spojrzała na nią zdziwiona i podała dłoń pani arbiter. Całą sytuację można zobaczyć w linku poniżej.

"Nie wiadomo, co mogło spowodować takie zachowanie Kudiermietowej. Podczas meczu tenisistki nie miały konfliktu" - pisze "Championat".

"Trudno zrozumieć takie zachowanie Rosjanki. Mecz zakończył się gorzkim finałem. Młoda zawodniczka z Andory odniosła pierwsze w karierze zwycięstwo z zawodniczką z najlepszej 50 rankingu, a Rosjanka odmówiła jej podania ręki. Andorka próbowała złapać jej wzrok, ale Rosjanka odwróciła się plecami" - dodała francuska gazeta "La Depeche".

Być może Kudiermietowa była po prostu sfrustrowana, bo w półtorej godziny przegrała 4:6, 2:6. O losach pierwszego seta zadecydowało jedno przełamanie - w 10. gemie. Drugą partię lepiej rozpoczęła tenisistka z Andory i wygrywała 3:0. Potem umiejętnie pilnowała swoich gemów serwisowych. Mało tego, w ósmym gemie znów przełamała Rosjankę i cieszyła się ze zwycięstwa.

Victoria Jimenez Kasintseva w ćwierćfinale zagra z Amerykanką Ivą Jović (73. WTA). Potem w półfinale może zmierzyć się z Magdaleną Fręch (30. WTA), jeśli Polka w ćwierćfinale wygra z Czeszką Nikolą Bartunkovą (228. WTA).

1/8 finału turnieju w Guadalajarze: Weronika Kudiermietowa - Victoria Jimenez Kasintseva 4:6, 2:6