Nieprawdopodobny wyczyn Świątek. Alcaraz i Sabalenka mogą tylko zazdrościć

Iga Świątek doskonale spisywała się w ostatnich tygodniach i odniosła triumf w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati. Była również jedną z faworytek do tytułu w US Open. I choć początek miała znakomity, to niespodziewanie poległa jednak w ćwierćfinale z Amandą Anisimową, którą parę tygodni wcześniej pokonała przecież w finale Wimbledonu 6:0, 6:0. Mimo to trudno nie odnieść wrażenia, że kryzys, w którym nasza zawodniczka była jakiś czas temu, to już przeszłość.

Były trener m.in. Marii Szarapowej oraz sióstr Williams Rick Macci zapowiada jedno. "Punisher (jak nazywa Igę - red.) jest gotowa sięgnąć nieba, wznieść się na jeszcze wyższy poziom i latać" - stwierdził, doceniając jej pracę na nogach. Uważa, że Iga wyjątkowo dobrze porusza się po korcie. "Punisher ma wysokie cele. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie numerem jeden" - przekazał na portalu X.

Portal Tennis Bakery potwierdził, że nasza tenisistka znajduje się ostatnio w kapitalnej formie. Dziennikarze przedstawili statystykę, która nie pozostawia złudzeń. Polka wygrała w tym roku aż 34 sety stosunkiem 6:0 bądź 6:1. To lepszy wynik, niż osiągnęli choćby Carlos Alcaraz (33) czy Jannik Sinner (27). Spośród zawodniczek najlepszy wynik po Świątek zanotowała Jelena Rybakina - 21.

Najwięcej wygranych setów w 2025 roku stosunkiem 6:0 lub 6:1:

1. Iga Świątek - 34

2. Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 33

3. Jannik Sinner (Włochy) - 27

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 21

5. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 20

6. Mirra Andirejewa (Rosja) - 18

6. Alex de Minaur (Australia) - 18

6. Jelina Switolina (Ukraina) - 18

9. Elise Mertens (Belgia) - 17

Świątek powróci na kort podczas WTA 500 Seul, co potwierdziła już w maju. - To będzie niesamowite. Słyszałam dużo dobrego o waszym kraju. Nie mogę się doczekać, by go zobaczyć. Przede wszystkim nie mogę się jednak doczekać, by zobaczyć się z wami - fanami. Postaram się pokazać wam dobry tenis - skwitowała.

Nie było to jednak wcale pewne z powodu kontuzji stopy. - Powiedzieliśmy sobie, że zagramy w Seulu jedynie, gdy Iga będzie w 100 proc. sprawna. Po powrocie z Nowego Jorku udała się do lekarza, a w sobotę dostałem od niej wiadomość: "Będę mogła znowu grać w tenisa od wtorku lub środy, a Seul nie będzie już stanowił problemu". Nie chcieliśmy ryzykować jej zdrowiem, wiedzieliśmy, że ma wrócić do formy fizycznej w 100 proc. - przyznał Wim Fissette w rozmowie ze Sport.pl.