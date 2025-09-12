Nieprawdopodobny wyczyn Świątek. Alcaraz i Sabalenka mogą tylko zazdrościć

Iga Świątek doskonale spisywała się w ostatnich tygodniach i odniosła triumf w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati. Była również jedną z faworytek do tytułu w US Open. I choć początek miała znakomity, to niespodziewanie poległa jednak w ćwierćfinale z Amandą Anisimową, którą parę tygodni wcześniej pokonała przecież w finale Wimbledonu 6:0, 6:0. Mimo to trudno nie odnieść wrażenia, że kryzys, w którym nasza zawodniczka była jakiś czas temu, to już przeszłość.
Były trener m.in. Marii Szarapowej oraz sióstr Williams Rick Macci zapowiada jedno. "Punisher (jak nazywa Igę - red.) jest gotowa sięgnąć nieba, wznieść się na jeszcze wyższy poziom i latać" - stwierdził, doceniając jej pracę na nogach. Uważa, że Iga wyjątkowo dobrze porusza się po korcie. "Punisher ma wysokie cele. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie numerem jeden" - przekazał na portalu X.
Portal Tennis Bakery potwierdził, że nasza tenisistka znajduje się ostatnio w kapitalnej formie. Dziennikarze przedstawili statystykę, która nie pozostawia złudzeń. Polka wygrała w tym roku aż 34 sety stosunkiem 6:0 bądź 6:1. To lepszy wynik, niż osiągnęli choćby Carlos Alcaraz (33) czy Jannik Sinner (27). Spośród zawodniczek najlepszy wynik po Świątek zanotowała Jelena Rybakina - 21.
Świątek powróci na kort podczas WTA 500 Seul, co potwierdziła już w maju. - To będzie niesamowite. Słyszałam dużo dobrego o waszym kraju. Nie mogę się doczekać, by go zobaczyć. Przede wszystkim nie mogę się jednak doczekać, by zobaczyć się z wami - fanami. Postaram się pokazać wam dobry tenis - skwitowała.
Nie było to jednak wcale pewne z powodu kontuzji stopy. - Powiedzieliśmy sobie, że zagramy w Seulu jedynie, gdy Iga będzie w 100 proc. sprawna. Po powrocie z Nowego Jorku udała się do lekarza, a w sobotę dostałem od niej wiadomość: "Będę mogła znowu grać w tenisa od wtorku lub środy, a Seul nie będzie już stanowił problemu". Nie chcieliśmy ryzykować jej zdrowiem, wiedzieliśmy, że ma wrócić do formy fizycznej w 100 proc. - przyznał Wim Fissette w rozmowie ze Sport.pl.
