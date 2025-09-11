Niebywałe, co zrobiła Radwańska. W pierwszym secie było 6:0

0 - to liczba turniejów 34-letniej Urszuli Radwańskiej (474.) w tym sezonie, w których była w półfinale. Mało tego, tylko raz - w lutym tego roku była w ćwierćfinale, w imprezie rozegranej w Lesznie. Teraz polska tenisistka mogła przełamać złą serię w turnieju ITF W75 we francuskiej miejscowości Le Neubourg.

Urszula Radwańska wygrała seta 6:0, a potem katastrofa

Urszula Radwańska w I rundzie pokonała 6:2, 7:5 Belgijkę Clarę Vlasselaer (552. WTA). W 1/8 finału Polka zmierzyła się z 26-letnią Francuzką Tessah Andrianjafitrimo (234. WTA). Pierwszy set miał niesamowity przebieg, bo Radwańska wygrała go w 31 minut 6:0! Potem nastąpił jednak niespodziewany zwrot. Francuzka na otwarcie drugiej partii prowadziła 3:0. Potrafiła pewnie utrzymać przewagę, a nawet w ósmym gemie drugi raz przełamała Polkę i wygrała 6:2.

O losach spotkania zadecydował trzeci set. Znów lepiej zaczęła go Andrianjafitrimo i prowadziła 2:0. Chwilę później przegrała swoje podanie. Młodsza z sióstr Radwańskich (Agnieszka jej od niej dwa lata starsza) po raz trzeci z rzędu nie utrzymała swojego serwisu i przegrywała 1:3. Wtedy przy podaniu rywali nie wykorzystała prowadzenia 40:0. Francuzka wykorzystała swoją szansę i wygrała 6:2.

Radwańska w tym sezonie ma wciąż dodatni bilans: 21 zwycięstw i 14 porażek. Wciąż jednak czeka na półfinał turnieju. Ostatni raz była w nim dawno temu, bo w listopadzie 2023 roku! Zrobiła to w imprezie W60 w Calgary. Wtedy w walce o finał pokonała ją 6:1, 6:3 Kanadyjka Stacey Fung (351. WTA).

Tessah Andrianjafitrimo w ćwierćfinale zmierzy się z rozstawioną w turnieju z "1" - Belgijką Greet Minnen (115. WTA).

1/8 finału turnieju ITF W75 w Le Neubourg: Urszula Radwańska - Tessah Andrianjafitrimo 6:0, 2:6, 2:6