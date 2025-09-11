Majchrzak ujawnił, co z jego zdrowiem. "Szanse są małe"

Kamil Majchrzak dostarcza polskim kibicom mnóstwo emocji i radości. Tenisista, który w przeszłości niesłusznie był zawieszony za doping i musiał odbudowywać od zera pozycję w rankingu ATP, jest teraz najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w światowym zestawieniu. W najnowszym notowaniu zajmuje 62. miejsce. To o 10 pozycji wyżej niż Hubert Hurkacz, który od dłuższego czasu był uważany za naszego najlepszego tenisistę. "Hubi" zmaga się jednak z problemami zdrowotnymi i stąd jego spadki w rankingu.

Kontuzja Majchrzaka. "Idzie to do przodu"

Podczas wielkoszlemowego US Open Majchrzak dotarł do trzeciej rundy po tym, jak odwrócił losy spotkania z Karenem Chaczanowem. Polak przegrał dwa pierwsze sety, ale ostatecznie pokonał rywala po super tie-breaku.

Jednocześnie w tym zaciętym pojedynku nabawił się kontuzji. Był w stanie jeszcze dograć mecz, ale w trzeciej rundzie wyglądało to zupełnie inaczej. Przy stanie 3:5 skreczował w batalii z Leandro Riedim. Badania wykazały, że doszło do naderwania mięśnia międzyżebrowego. 29-latek nie wrócił od tamtego momentu na kort, co oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem.

- Jestem dalej w trakcie rehabilitacji. Jeszcze nie mogę grać w tenisa. Idzie to do przodu, ale obecnie jestem na etapie powrotu do aktywności fizycznej. Na ponowne wzięcie rakiety do ręki jeszcze chwilę muszę zaczekać - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Oto wstępna data powrotu Majchrzaka

Piotrkowianin ubolewa nad tym, że nie zagra w meczu Pucharu Davisa, gdzie w dniach 12-13 września Polska zmierzy się z Wielką Brytanią. Majchrzak podał jednocześnie przewidywaną datę powrotu do zawodowego touru.

- Miałem zagrać w Davis Cup, ale to oczywiście zostało wykluczone. Później miał być turniej 250 w Chinach, ale to też odpadło. Wciąż walczymy o Tokio. Szanse są małe, ale nie zostało to jeszcze przekreślone. Celem głównym pozostaje jednak Szanghaj, który startuje za trzy tygodnie i mam nadzieję, że tam już zdołam zagrać - dodał.

Przypomnijmy, że turniej w Tokio rozpocznie się 24 września. Impreza w Szanghaju ruszy natomiast 1 października.