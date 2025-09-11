Sabalenka nawet się nie zawahała. "Skopię ci d**ę"

Za Aryną Sabalenką świetne tygodnie. Białorusinka drugi raz z rzędu wygrała wielkoszlemowy US Open. W wielkim finale pokonała Amandę Anisimovą wynikiem 6:3, 7:6 (3). To nie jedyny powód do radości dla 27-latki. Obecnie prowadzi w rankingu WTA z przewagą ponad trzech tysięcy punktów nad Igą Świątek. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku liderka światowego zestawienia stoczy hitowy bój z Nickiem Kyrgiosem.

Sabalenka nie owija w bawełnę. "Walczymy o równe nagrody"

Nick Kyrgios po raz ostatni pojawił się na zawodowych kortach w marcu, kiedy rywalizował w imprezie ATP 1000 w Miami. Obecnie zajmuje 651. miejsce w rankingu ATP. W 2022 roku dotarł do finału Wimbledonu. Od tamtego czasu rozegrał jednak bardzo mało spotkań.

Sabalenka wypowiedziała się temat tego interesującego pojedynku w podcaście Jaya Shetty'ego. Co jest przyczyną tego, że tego typu mecz w ogóle jest organizowany? Białorusinka ma swoją teorię.

- Walczymy o równe nagrody finansowe, myślę, że to właśnie z tego powodu. Ale przede wszystkim uważam, że to będzie fajne i przyjemne widowisko - powiedziała cytowana przez serwis tennishead.net.

Sabalenka ostrzega Kyrgiosa

Liderka światowego rankingu śmiała się ponadto z tego, iż wywiera na Australijczyka potężną presję. Po cichu liczy, że się wycofa z tego meczu. Jednak jeśli tak się nie stanie, to ma do niego krótką wiadomość.

- No cóż, Nick, musisz być gotowy. Lepiej, żebyś był gotowy. Bo zamierzam ci skopać d**ę - podkreśliła.

Najbardziej znaną "Bitwą Płci" był pojedynek Bobby’ego Riggsa z Billie Jean King w 1973 roku, gdzie rywalizację zdecydowanie wygrała King (6:4, 6:3, 6:3). Wówczas legenda tenisa była liderką kobiecego rankingu. Wydarzenie w telewizji ABC oglądało ok. 50 mln kibiców.