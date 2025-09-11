Szybko poszło. Rywalka Świątek po tygodniu podjęła decyzję

Lois Boisson otrzymała dziką kartę w Roland Garros 2025. I choć fani mocno jej kibicowali, to mało kto spodziewał się, że sprawi taką sensację. Wyeliminowała pięć wyżej notowanych zawodniczek, w tym dwie z TOP 10. Mowa o Jessice Peguli i Mirrze Andriejewej. I tak dotarła aż do półfinału. Dopiero tam zatrzymała ją Coco Gauff, późniejsza triumfatorka. W kolejnych turniejach wielkoszlemowych tak dobrze sobie nie radziła. Do Wimbledonu w ogóle się nie zakwalifikowała, a na US Open odpadła już w pierwszej rundzie. W międzyczasie rozstała się z trenerem, z którym współpracowała od dwóch lat, i który poprowadził ją do sporego sukcesu na French Open. Mowa o Florianie Reynecie. Okazuje się, że 22-latka już znalazła nowego szkoleniowca. Postawiła na znane nazwisko w świecie tenisa.

Lois Boisson zatrudniła znanego trenera

Dziennik "L'Equipe" potwierdził u źródła, że Boisson nawiązała współpracę z Carlosem Martinezem. To nie jest przypadkowy trener. W przeszłości prowadził m.in. Darię Kasatkinę, Swietłanę Kuzniecową, Clarę Tauson, Simonę Halep czy Dianę Sznajder. Z ostatnią z nich współpracował w ostatnich tygodniach, ale po dwóch miesiącach doszło do rozstania. Teraz poprowadzi młodą francuską gwiazdę.

Okres próbny dobiegł końca. Czas na pełen etat

Okazuje się, że szkoleniowiec i tenisistka wspólnie trenowali przez około tydzień, po czym zadecydowali o przedłużeniu współpracy. - Od razu się polubili, a chęć zobaczenia, jak to może być, była wzajemna - podkreślał Jonathan Dasnieres de Veigy, agent Boisson. - Sądzę, że posiadam pasję, a także umiejętności, by pomagać tenisistkom, które pragną się rozwijać i ciężko pracować. (...) Chodzi o to, aby każdego dnia dawać z siebie wszystko, aby twój zawodnik był lepszy - zapowiadał kilka tygodni temu Hiszpan.

Lois Boisson ma potencjał, by w przyszłości zapukać do czołówki, a występ na French Open 2025 to potwierdził. Choć, jak wspominaliśmy wyżej, na kolejnych turniejach wielkoszlemowych w tym sezonie tak dobrze sobie nie poradziła, to nie może spisać tego okresu na straty. Pokazała się z bardzo dobrej strony w Hamburgu. Pokonała m.in. Dajanę Jastremską, a następnie sięgnęła po tytuł. Był to turniej rozgrywany na glinie, podobnie jak i Roland Garros. Widać więc, że obecnie Francuzka czuje się na tej nawierzchni najlepiej.