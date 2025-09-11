Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Szybko poszło. Rywalka Świątek po tygodniu podjęła decyzję
W ostatnich tygodniach Lois Boisson poszukiwała nowego trenera. Przed nią azjatycka część sezonu, gdzie liczy na sukces. Czy nowy szkoleniowiec jej w tym pomoże? Znamy już jego nazwisko. Ujawnił je dziennik "L'Equipe". Okazuje się, że to znana postać w świecie tenisa. Prowadził m.in. byłą numer jeden na świecie, Simonę Halep.
Lois Boisson
Fot. REUTERS/Lisi Niesner

Lois Boisson otrzymała dziką kartę w Roland Garros 2025. I choć fani mocno jej kibicowali, to mało kto spodziewał się, że sprawi taką sensację. Wyeliminowała pięć wyżej notowanych zawodniczek, w tym dwie z TOP 10. Mowa o Jessice Peguli i Mirrze Andriejewej. I tak dotarła aż do półfinału. Dopiero tam zatrzymała ją Coco Gauff, późniejsza triumfatorka. W kolejnych turniejach wielkoszlemowych tak dobrze sobie nie radziła. Do Wimbledonu w ogóle się nie zakwalifikowała, a na US Open odpadła już w pierwszej rundzie. W międzyczasie rozstała się z trenerem, z którym współpracowała od dwóch lat, i który poprowadził ją do sporego sukcesu na French Open. Mowa o Florianie Reynecie. Okazuje się, że 22-latka już znalazła nowego szkoleniowca. Postawiła na znane nazwisko w świecie tenisa.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Lois Boisson zatrudniła znanego trenera

Dziennik "L'Equipe" potwierdził u źródła, że Boisson nawiązała współpracę z Carlosem Martinezem. To nie jest przypadkowy trener. W przeszłości prowadził m.in. Darię Kasatkinę, Swietłanę Kuzniecową, Clarę Tauson, Simonę Halep czy Dianę Sznajder. Z ostatnią z nich współpracował w ostatnich tygodniach, ale po dwóch miesiącach doszło do rozstania. Teraz poprowadzi młodą francuską gwiazdę.

Okres próbny dobiegł końca. Czas na pełen etat

Okazuje się, że szkoleniowiec i tenisistka wspólnie trenowali przez około tydzień, po czym zadecydowali o przedłużeniu współpracy. - Od razu się polubili, a chęć zobaczenia, jak to może być, była wzajemna - podkreślał Jonathan Dasnieres de Veigy, agent Boisson. - Sądzę, że posiadam pasję, a także umiejętności, by pomagać tenisistkom, które pragną się rozwijać i ciężko pracować. (...) Chodzi o to, aby każdego dnia dawać z siebie wszystko, aby twój zawodnik był lepszy - zapowiadał kilka tygodni temu Hiszpan. 

Zobacz też: Alcaraz zaczął mówić o Trumpie. "Mogą być problemy". 

Lois Boisson ma potencjał, by w przyszłości zapukać do czołówki, a występ na French Open 2025 to potwierdził. Choć, jak wspominaliśmy wyżej, na kolejnych turniejach wielkoszlemowych w tym sezonie tak dobrze sobie nie poradziła, to nie może spisać tego okresu na straty. Pokazała się z bardzo dobrej strony w Hamburgu. Pokonała m.in. Dajanę Jastremską, a następnie sięgnęła po tytuł. Był to turniej rozgrywany na glinie, podobnie jak i Roland Garros. Widać więc, że obecnie Francuzka czuje się na tej nawierzchni najlepiej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik