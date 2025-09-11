Za granicą rozpisują się o niechlubnym wyczynie Linette. To już ponad dwa lata

Magda Linette przez większość kariery uchodziła za solidną, ale też mało regularną zawodniczkę. Przełom w karierze Polki nastąpił w 2023 roku. Wówczas poznanianka awansowała do półfinału Australian Open, a dwa miesiące później po raz pierwszy w karierze zameldowała się w pierwszej dwudziestce rankingu WTA. Przez krótki czas była dziewiętnastą rakietą świata.

Magda Linette ma problem. "Od ponad dwóch lat..."

Polska tenisistka miała świetne momenty również w 2025 roku. W marcu pokonała Coco Gauff w Miami, co było olbrzymią sensacją. Pięć miesiący później ograła natomiast w Cincinnati Jessicę Pegulę, kolejną znakomitą amerykańską tenisistkę. Wydawało się wtedy, że Linette może pokazać się z dobrej strony w US Open, ale jej występ skończył się sporym rozczarowaniem. Polka nie sprostała w pierwszej rundzie reprezentantce gospodarzy, McCartney Kessler.

Ta porażka była jej... dziewiątą z rzędu w turniejach wielkoszlemowych. Niechlubna statystyka 33-latki zwróciła uwagę "The Tennis Gazette", popularnego tenisowego medium.

"Turnieje wielkoszlemowe są największą sceną dla tenisistów, ale nie każdy ostatnio cieszy się występami na niej. W tym roku mieliśmy cztery różne triumfatorki Szlemów. Iga Świątek zgarnęła Wimbledon, jednak jej rodaczka nie wygrała żadnego spotkania w zawodach wielkoszlemowych od dwóch lat. Polka w tym roku miała kilka imponujących występów, pokonała Cori Gauff czy Jessicę Pegulę, ale naprawdę nie szło jej w najważniejszych turniejach" - czytamy na portalu.

"The Tennis Gazette" zwraca uwagę, że niemoc Linette wyróżnia ją na tle całego kobiecego tenisa. "Linette jest najwyżej skwalifikowaną zawodniczką w tourze WTA, która nie wygrała żadnego meczu w turnieju wielkoszlemowym w tym roku. U mężczyzn to miano należy do Alexandra Muellera [...] Jej ostatnie zwycięstwo w Szlemie miało miejsce w US Open 2023, kiedy ograła Alaksandrę Sasnowicz w pierwszej rundzie. Bliska wygranej była też w tegorocznym Australian Open, kiedy miała piłkę meczową przeciwko Moyuce Uchijimie, przy prowadzeniu 5:3 w decydującym secie" - podsumowuje popularny portal.

Linette to obecnie 37. rakieta świata. Z powodu kontuzji skreczowała wtorkowe spotkanie przeciwko Emilianie Arango. Nie wiadomo, kiedy ponownie zobaczymy ją na korcie.