Sabalenka zrobiła inaczej niż Świątek. To dlatego nie pracuje z psychologiem

Podejście Aryny Sabalenki jest zupełnie inne niż Igi Świątek, która od lat blisko współpracuje z Darią Abramowicz. Białoruska tenisistka zrezygnowała z pracy z psychologiem ponad 2,5 roku temu. Nie żałuje swojej decyzji. Za każdym razem, gdy pojawia się ten temat, podkreśla, że było to przemyślane.

Sabalenka opowiedziała o braku psychologa w sztabie

Aryna Sabalenka gościła w podcaście Jay'a Shetty'ego. Jednym z tematów rozmowy była praca z psychologiem, a w przypadku Sabalenki brak takiej współpracy. Zrezygnowała z niej przed sezonem 2023 r. Białorusinka przyznała, że mimo regularnych rozmów z psychologiem popełniała te słabe błędy. Czuła zatem, że ta współpraca jest nieefektywna.

- Pracowałam z psychologiem sportowym przez cztery lub pięć lat. Medytowaliśmy. Robiliśmy wiele rzeczy na początku mojej kariery, ale potem zdałam sobie sprawę, że za bardzo na niej polegałam. Oczekiwałam, że rozwiąże moje problemy, moje emocje, a ja w kółko powtarzałam ten sam błąd. Denerwowało mnie to, więc w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny - powiedziała Sabalenka.

Dziś jest przekonana, że to była bardzo dobra decyzja, skoro właśnie od tego momentu zaczęła odnosić największe sukcesy w karierze.

- Przestałam korzystać z pomocy psychologa i to był moment, w którym zaczęłam poznawać siebie, kiedy naprawdę lepiej siebie rozumiałam. Zaczęłam znacznie lepiej kontrolować swoje emocje i czułam się bardziej zrównoważona, kiedy wzięłam na siebie tę odpowiedzialność - przyznała tenisistka.

Po zakończeniu współpracy z psychologiem Aryna Sabalenka wygrała cztery turnieje Wielkiego Szlema - dwa razy Australian Open i dwa razy US Open. Dołożyła też pięć triumfów w turniejach rangi WTA 1000. Cały ten rok pewnie utrzymuje się na pozycji liderki światowego rankingu. Ale nie wyklucza, że będzie w przyszłości ponownie współpracować z psychologiem.

Sabalenka prowadzi w rankingu z dorobkiem 11225 pkt. Nad drugą Igą Świątek ma prawie 330 pkt. przewagi.