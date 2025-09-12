To, co robią Świątek i Sabalenka, jest niepojęte. Tak się pisze historię

Niedziela 3 kwietnia 2022 roku. To jak dotąd ostatnia data w kalendarzu, gdy liderką rankingu WTA był ktoś spoza duetu Iga Świątek - Aryna Sabalenka. Dzień później Polka odebrała prowadzenie Australijce Ashleigh Barty i dotarła na szczyt. Od tamtej pory minęło prawie 3,5 roku i jedyną, która potrafiła zrzucić naszą reprezentantkę z tronu, była właśnie Sabalenka. Ten duet obecnie rządzi kobiecym tenisem. Nie w takim stopniu jak Alcaraz oraz Sinner w męskiej stawce, bo oni rozdzielili między siebie osiem ostatnich wielkoszlemowych tytułów. Polka z Białorusinką taki sam wynik łącznie osiągnęły od US Open 2022.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka: Jadę do Tokio po najlepszy wynik w tym sezonie

Świątek i Sabalenka grają w swojej lidze

W tym roku Świątek zwyciężyła w Wimbledonie, Sabalenka dopisała na swoje kontro drugi w karierze triumf w US Open. Żadna z nich nie skończyła w tym roku turnieju wielkoszlemowego szybciej niż w ćwierćfinale. Takich statystyk można przytoczyć jeszcze wiele, ale jest jedna, która najlepiej obrazuje, w ostatnich latach nie ma mocniejszych oraz regularniejszych tenisistek niż one.

Pierwszy taki przypadek od dekady. Drugi z udziałem Polki

Polka i Białorusinka są już pewne udziału w tegorocznym WTA Finals. Jak wyliczył portal OptaAce będzie to już piąty z rzędu finał sezonu, w którym weźmie udział zarówno Świątek, jak i Sabalenka (2021-2025). Aby znaleźć drugi taki duet, musimy cofnąć się o 10 lat. Wówczas jedną połówką też była Polka, tylko że oczywiście Agnieszka Radwańska. W latach 2011-2015 rokrocznie w WTA Finals brały udział ona, a także Czeszka Petra Kvitova.

Różnica między tymi duetami jest taka, że Radwańska i Kvitova mają obie po jednym zwycięstwie. Czeszka triumfowała w 2011 roku, a Polka w 2015 (pokonując w finale Kvitovą). Z dwójki Świątek - Sabalenka tylko nasza reprezentantka może się pochwalić takim osiągnięciem (w 2023 roku). Białorusinka grała w finale w 2022 roku, ale uległa Francuzce Caroline Garcii. Tegoroczne WTA Finals odbędą się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej od 1 do 8 listopada.