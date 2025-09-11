Tak Iga Świątek wypoczywa po US Open. Padła jasna deklaracja

Iga Świątek dotarła w US Open do ćwierćfinału, tam przegrała z naprawdę dobrze dysponowaną Amandą Anisimovą, późniejszą finalistką turnieju. Imprezę w Nowym Jorku skończyła z kontuzją stopy, lekarze stwierdzili zmiany przeciążeniowe i zalecili odpoczynek.

REKLAMA

Zobacz wideo

Świątek wrzuciła zdjęcie z wakacji. Jest gotowa

Polska tenisistka posłuchała się rad lekarzy i wybrała się na krótki urlop. Wybierała na nim aktywności, które nie przeciążą ponownie stóp, jak np. paddleboard. Aktualna wiceliderka światowego rankingu opublikowała jedno ze zdjęć z wakacji, na którym siedzi na desce na tafli jeziora.

"Tylko kilka spokojnych i uważnych dni przed powrotem do pracy. Gotowa na azjatycki swing" - napisała Świątek w treści posta na Instagramie.

Wygląda na to, że Świątek jest zregenerowana psychicznie i fizycznie, a po urazie stopy nie ma już śladu. Powinna być w Azji w dobrej dyspozycji, a jest o co grać. Na horyzoncie czekają m.in. turnieje rangi WTA 1000 w Pekinie i w Wuhan. W tym drugim Świątek nigdy nie miała okazji zagrać. Wcześniej Polka ma zagrać w imprezie WTA 500 w Seulu. To będzie dla niej debiut w turnieju w stolicy Korei Południowej.

Zobacz też: Djoković "porzucił" Serbię. Oto jego "nowa ojczyzna"

Po chińskich "tysięcznikach" jest jeszcze możliwość gry w Tokio lub Ningbo w turniejach rangi WTA 500, ale w tym momencie nie ma informacji, by Świątek zdecydowała się na grę w Japonii czy kolejnej imprezie w Chinach. Najprawdopodobniej odpuści te imprezy, by skupić się na startujących na początku listopada WTA Finals w Rijadzie.

Co ważne, Świątek nie grała rok temu w turniejach w Azji, więc jest duża szansa na zmniejszenie strat do Aryny Sabalenki w rankingu. Białorusinka będzie bronić m.in. 1000 pkt., które wywalczyła w Wuhan.