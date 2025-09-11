A jednak! Pogromczyni Świątek podjęła decyzję. "Zrezygnowała"

Iga Świątek po imponujących sukcesach w Wimbledonie oraz turnieju w Cincinnati była jedną z faworytek do triumfu w US Open. Doskonałą formę udowodniła, kiedy w pierwszym spotkaniu pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2. Następnie wygrała trzy kolejne mecze i fani byli przekonani, że powtórzy wyczyn z 2022 roku. Niespodziewanie poległa jednak z Amandą Anisimową, którą parę tygodni pokonała przecież w finale Wimbledonu 6:0, 6:0. Spadła na nią niemała krytyka, zwłaszcza po tym, co zrobiła na konferencji prasowej.

Kapitalne wieści dla Świątek. Anisimowa wycofała się turnieju w Seulu

Świątek powróci na kort podczas WTA 500 Seul, co potwierdziła już w maju. - To będzie niesamowite. Słyszałam dużo dobrego o waszym kraju. Nie mogę się doczekać, by go zobaczyć. Przede wszystkim nie mogę się jednak doczekać, by zobaczyć się z wami - fanami. Postaram się pokazać wam dobry tenis - skwitowała.

Poza nią jedyną zawodniczką z TOP 10, która zapowiedziała występ w Korei, była właśnie Amanda Anisimowa. Jak się okazuje, jej też zabraknie jednak na miejscu. "Amanda Anisimowa, która miała wziąć udział w Korean Open 2025, ogłosiła, że wycofała się z turnieju. Kontuzja kostki, której doznała podczas meczu US Open, spowodowała, że zdecydowała się zrezygnować" - przekazali organizatorzy w mediach społecznościowych. Najwyżej rozstawioną tenisistką będzie zatem Jekaterina Aleksandrowa (11. WTA).

Mimo że Amerykanka znajduje się ostatnio w doskonałej formie i awansowała nawet na czwartą lokatę w rankingu WTA, legendarny John McEnroe uważa, że nie będzie w stanie wyprzedzić Aryny Sabalenki oraz Igi Świątek.

- Na chwilę obecną wydaje mi się, że w czołówce kobiecego tenisa nie będzie wielkich zmian. Wciąż najlepsze są Sabalenka i Świątek, a wiele będzie zależeć po prostu od ich dyspozycji - oznajmił. Dodał jednak, że Anisimowa ma ogromne możliwości. - Śledzę jej karierę od dawna (...). Będę w szoku, jeśli grając tak jak do tej pory, nie będzie w stanie wygrać żadnego turnieju wielkoszlemowego - podsumował.

Turniej w Seulu rozpocznie się już w poniedziałek 15 września i potrwa przez tydzień. Niedługo potem Świątek poleci zapewne do Chin, gdzie wystąpi w turniejach w Pekinie oraz Wuhan.

