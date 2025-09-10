Iga Świątek znalazła się w TOP 3 tej listy. Niestety

Do tej pory Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy US Open tylko raz w karierze. Doszło do tego w 2022 r., gdy pokonała w finale 6:2, 7:6 (5) Tunezyjkę Ons Jabeur. W tym roku Świątek dotarła do ćwierćfinału, ale tam przegrała 4:6, 3:6 z Amerykanką Amandą Anisimovą. W ten sposób jej rywalka odbiła sobie porażkę 0:6, 0:6 z tegorocznego finału Wimbledonu. - Iga nie zagrała złego meczu. Uważam, że w jej wykonaniu to był dobry, solidny mecz. Szwankował serwis i to zrobiło dużą różnicę. Anisimowa ma niesamowite narzędzia, niesamowity atut w postaci siły gry - zauważał Dawid Celt, kapitan Polek w Billie Jean King Cup.

Porażka Świątek wśród najlepszych meczów US Open. "Nie było po niej śladu"

Serwis thetennisgazette.com wybrał trzy najlepsze mecze kobiet podczas zakończonego już US Open. W tym gronie znalazło się starcie Świątek z Anisimovą, a w artykule pada fraza "zemsta", która przywołuje niedawny finał Wimbledonu.

"Anisimova zemściła się na Świątek za Wimbledon. Ten mecz pokazał, że Anisimova dysponuje najbardziej niewiarygodną siłą psychiczną w całym tourze. Przegrana 0:6, 0:6 mogła zrujnować psychikę Anisimovej, ale gdy spotkała się ponownie z Igą, to nie było śladu, że miała jakieś blizny. Świątek została skrytykowana za swój występ, ale krytyka dotyczyła raczej genialnego występu Amerykanki, niż słabego występu mistrzyni Wimbledonu" - czytamy w artykule.

Pozostałe mecze wybrane przez ten portal to starcia Aryny Sabalenki z Jessiką Pegulą (finał US Open) oraz Taylor Townsend z Barborą Krejcikovą (IV runda). W przypadku tego drugiego spotkania Amerykanka miała osiem piłek meczowych, z czego siedem w tie-breaku drugiego seta, ale Czeszka je wszystkie obroniła i wygrała tie-breaka 15:13.

Świątek przeszła badania w Polsce. Lekarz przemówił. "Tydzień regeneracji"

W trakcie US Open Świątek nie odbyła wszystkich zaplanowanych treningów, co wzbudziło wątpliwości wokół kibiców. Okazało się, że Polka walczyła ze zmianami przeciążeniowymi prawej stopy. Lekarz Igi, a więc Mateusz Dawidziuk ogłosił, że tenisistka przeszła kompleksowe badania po powrocie do Polski. - Niemniej tydzień regeneracji po bardzo intensywnym okresie startowym, pozwoli jej być gotową na dalsze występy w Azji - wytłumaczył Dawidziuk.

To więc wskazuje na to, że w najbliższym czasie Świątek weźmie udział w turniejach WTA 500 w Seulu (15-21.09), WTA 1000 w Pekinie (24.09-05.10) i WTA 1000 w Wuhan (06-12.10).

