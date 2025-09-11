Djoković "porzucił" Serbię. Oto jego "nowa ojczyzna"

Novak Djoković to jeden z najwybitniejszych, a być może najwybitniejszy tenisista w historii. W karierze wygrał dosłownie wszystko, co miał do wygrania. O jego klasie najlepiej przemawiają 24 wygrane turnieje wielkoszlemowe, a także złoto olimpijskie, które wywalczył w ubiegłym roku w Paryżu. Okazuje się, że Serb - nieuchronnie zbliżający się do końca swojej bogatej kariery - na stałe przeniesie się poza granice swojej ojczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Djoković podjął decyzję. "Stałym rezydentem Grecji"

"24-krotny mistrz Wielkiego Szlema, czwarty w rankingu tenisista świata, Serb Novak Djoković, został stałym rezydentem Grecji. Poinformował o tym grecki portal Tennis News" - pisze championat.com.

Serbski mistrz miał zamieszkać na południowych przedmieściach Aten. Co ciekawe jego dzieci już w przeszłości uczęszczały do prywatnej szkoły języka angielskiego, zaś jego najstarszy syn Stefan został zauważony w jednym z ateńskich klubów tenisowych.

Przypomnijmy, że już w przeszłości media informowały o tym, że Djoković ma zamiar przeprowadzić się do Grecji. "Djokovic rozczarował Serbów" - tak kilka miesięcy temu pisała grecka Gazzetta.

Novak Djoković doszedł do półfinału w ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym. Z US Open wyeliminował go Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Jannika Sinnera.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU