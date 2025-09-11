Stało się. Sabalenka pokonała Świątek w jej królestwie. Teraz mówi wprost

4 - tyle wygranych turniejów wielkoszlemowych ma Aryna Sabalenka. 27-letnia Białorusinka w sobotę wygrała po raz drugi w karierze US Open, w finale pokonując 6:3, 7:6 Amerykankę Amandę Anisimovą (4. WTA).

Sabalenka wybrała swój ulubiony mecz w 2025 roku

Aryna Sabalenka jeszcze przed rozpoczęciem US Open została spytana, jaki był jej ulubiony mecz w 2025 roku. Białorusinka wybrała wygrany 7:6, 4:6, 6:0 półfinał Rolanda Garrosa z Igą Świątek, chociaż potem przegrała finał z Amerykanką Coco Gauff. Nieco niespodziewanie nie wybrała finałów wygranych imprez: w Brisbane, Miami i Madrycie.

- Pierwsze miejsce dałabym wygranemu półfinałowi Rolanda Garrosa. Pokonałam w nim Igę, która wygrała ten turniej trzy razy z rzędu, a w sumie cztery razy. Ona jest królową kortów ziemnych i zwycięstwo w tym meczu dodało mi mnóstwo pewności siebie, mimo że potem przegrałam finał - wyjaśniła swój wybór Aryna Sabalenka w rozmowie z "Tennis Channel".

Jakie były jej inne ulubione mecze? Liderka światowego rankingu na piątym miejscu dała zwycięstwo 6:2, 2:6, 6:3 w ćwierćfinale Australian Open z Anastazją Pawluczenkową (Rosja, 50. WTA), na czwartym wygraną 6:2, 7:5 w 1/4 finału w Miami z Qinwen Zheng (Chiny, 9. WTA), na trzecim triumf 4:6, 6:2, 6:4 w ćwierćfinale Wimbledonu z Laurą Siegemund (Niemcy, 42. WTA), a na drugim zwycięstwo 6:3, 7:6 w finale imprezy w Madrycie z Coco Gauff (USA, 3. WTA).

- W meczu z Coco zaprezentowałam wysoki poziom, taktycznie i psychicznie. W dodatku wygrałam cały turniej - dodała Sabalenka, tłumacząc wybór drugiej pozycji w zestawieniu najlepszych meczów w 2025 roku.

Sabalenka teraz wystartuje najprawdopodobniej w turnieju WTA 1000 w Pekinie.

